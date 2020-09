En meeting, Ouattara aux jeunes: "Ne vous battez pas pour des gens"

Le Président de la République Alassane Ouattara a exhorté, le samedi 12 septembre 2020 à Bongouanou, les jeunes Ivoiriens à se préoccuper de leur avenir et à ne pas se laisser manipuler dans le sens de la violence par les politiciens.

Bongouanou: Le Président Alassane Ouattara exhorte les jeunes à se préoccuper de leur avenir et à ne pas se laisser manipuler dans le sens de la violence

Au cours du meeting qui mettait fin à la visite d'État qu'il a effectuée du 9 au 12 septembre dans la Région du Moronou, le Président Ouattara a adressé un message singulier à la jeunesse.

"A vous les jeunes, je demande de ne pas vous laisser instrumentaliser, car c'est de votre avenir qu'il s'agit. Ne vous battez pas pour des gens, battez-vous plutôt pour vous-mêmes, battez-vous pour votre avenir et pour avoir des emplois. Faites en sorte que vos parents soient fiers de vous ", a conseillé Alassane Ouattara dont les propos sont rapportés par le CICG.

Le Chef de l'État a demandé l'implication de chacun dans l'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. "Nous ne voulons plus de violences dans notre pays, à l'occasion d'élections... Il y a des institutions pour valider les candidatures. Si vous êtes candidat, et que votre candidature est validée, vous vous présentez devant le peuple. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira démocratiquement son Président, comme il l'a fait en 2010 et 2015 ", a-t-il insisté.

Parlant de développement, Alassane Ouattara a indiqué que les performances réalisées par la Côte d'Ivoire ces dernières années, tout comme les nombreux investissements effectués dans tous les domaines, ont été possibles grâce à un climat apaisé et de stabilité. Il a donc appelé à la paix, à l'union et à la cohésion sociale entre les Ivoiriens, afin de maintenir la dynamique de progrès socio-économique que le pays connaît depuis 2011.