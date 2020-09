Vavoua : Le lycée moderne, en détresse, recherche 37 enseignants

Quelques jours après la rentrée scolaire 2020-2021, les responsables du lycée moderne de Vavoua crient leur détresse à Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Selon l'Agence ivoirienne de presse (AIP), qui relaie l'information cet établissement scolaire est frappé par un déficit de 37 enseignants.

37 enseignants pour sauver le lycée moderne de Vavoua

Après des mois de vacances, les élèves ont retrouvé le chemin des classes depuis le lundi 14 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Mais à Vavoua, une localité situe dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la reprise des cours s'annonce difficile au lycée moderne de la ville. En effet, comme le rapporte l'Agence ivoirienne de presse, cet établissement scolaire connait un déficit de 37 enseignants. L'annonce a été faite le jeudi 17 septembre 2020 par Koné Lyla, le proviseur de ladite école. C'était au cours de la réunion de la rentrée qui a réuni les responsables scolaires et les parents d'élèves. À en croire le premier responsable du lycée moderne de Vavoua, le besoin se fait sentir davantage dans les disciplines français et mathématiques où 20 professeurs manquent à l'appel.

Devant cette difficulté et soucieux de l'avenir de leurs enfants, précise l'AIP, les parents d'élèves ont pris sur eux de débourser la somme de 5 000 francs CFA par élève, en vue de payer les heures supplémentaires aux enseignants, mais aussi de recruter des vacataires. Avec un taux de réussite estimé à plus de 74 % au baccalauréat et plus de 74 % au BEPC (Brevet d'études du premier cycle), le lycée moderne de Vavoua occupe le premier rang dans le classement des établissements secondaires de la région du Haut-Sassandra.

Il faut noter que cette année, en rapport avec les enjeux et en relation avec les ambitions de notre système éducatif, le thème retenu pour l’année scolaire 2020-2021 est " Ensemble pour une école résiliente et compétitive", comme l'a signifié la ministre Kandia Camara, lors de la réunion solennelle de rentrée le lundi 7 septembre au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam.