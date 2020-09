Candidature de Drogba à la FIF: Le rôle joué par sa mère

Grand soutien de Didier Drogba dans la course à la présidence de la Fif, l’ex gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire a rendu un vibrant hommage à la génitrice de l’ancien buteur de Chelsea.

L'émouvant hommage de Copa Barry à la mère de Didier Drogba

Soutenu par une grande majorité des populations dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football(Fif), l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, bénéficie également du soutien sans faille de ses parents et plus particulièrement de sa mère, Clotilde Drogba.

En effet, la génitrice de l'icône nationale du football ivoirien est régulièrement aperçue aux côtés de son fils. Le 4 juillet dernier, elle était présente à ses côtés lors de l'Assemblée générale de la Fif à Yamoussoukro. Quelques jours plus tard, elle a été à Bouaké avec son fils qui y avait été invité par les autorités locales. La présence répétée de Clotide Drogba aux côtés de son fils, suscite cependant de nombreuses interrogations.

Dans une publication sur sa page Facebook, l'ex gardien de but ivoirien, Copa Barry, a rendu un vibrant hommage à la mère de Drogba, tout en expliquant le rôle qu'elle joue dans le staff de l'ancien buteur de Chelsea.

''On a coutume de dire que derrière un grand homme, se cache une grande Dame. On pourrait également ajouter que derrière un enfant qui réussit, se cache la baraka d'une mère...J'ai choisi de lui rendre hommage car j'ai été frappé par sa bravoure et son devouement auprès de son fils. Savez-vous qu'elle cuisine pour tout le staff DD au QG tous les jours, du matin au soir sans crier à la fatigue ? Savez-vous que le premier soutien de Didier DROGBA est sa mère ?... Notre mère ?'', a-t-il lancé.

Puis d'ajouter: "J'ai senti en elle, quand je l'ai vue, toute la fierté d'une maman et cette envie de protéger son fils des coups bas de la vie. La route est longue, la lutte est forte, les coups sont durs. Mais nos mères sont là pour nous carburer, nous épauler, nous motiver, nous rassurer et surtout nous bénir. La bénédiction d'une mère ne se perd pas dans la lagune. Le paradis, dit-on, se trouve à ses pieds. Cherchons le avec torche''.