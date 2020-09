Situation précaire du football ivoirien: la FIFA accuse la FIF

La Fédération internationale de football associations (FIFA) ne comprend pas la situation précaire du football ivoirien alors que la Fédération ivoirienne de football (Fif) reçoit de l'argent à cet effet.

La FIFA déplore la situation du football féminin ivoirien

Le dénommé Ouattara Lakoun Marcel, président de l'ONG footeuse, une structure chargée de la promotion du football féminin ivoirien à travers le monde, a contacté la Fédération internationale de football associations (FIFA), via un communiqué datant du Jeudi 20 août 2020, afin de faire cas de la situation précaire dans laquelle se trouve le football féminin ivoirien depuis maintenant plusieurs années.

Et ce n'est que 3 semaines plus tard, plus précisément le 15 Septembre dernier, que l’instance dirigeante du football mondial a répondu à l’Ong footeuse. Dans un courrier dont copie nous est parvenue, la FIFA dit ne pas comprendre la situation précaire du football féminin ivoirien alors qu'elle octroie régulièrement d'importantes sommes d'argent à la FIF pour le développement du football féminin.

‘’…Nous regrettons de lire que les clubs féminins et les joueuses ne seraient pas soutenus. Au sujet, sachez que la FIFA a massivement investi dans le football féminin en allouant à toutes ses associations membres, parmi lesquelles la FIF, des fonds destinés au développement du football dont une partie importante doit servir au développement du football féminin‘’, peut-on lire dans la note signée de Veron Mosengo-Omba, Directeur de la Division Associations membres de la FIFA.

Cependant, l'Institution dirigée par Gianni Infantino a réitéré sa volonté d'aider le football ivoirien, et plus particulièrement le football féminin. Elle envisage même injecter 250 millions de Fcfa à cet effet. Mais à une condition: « En plus des fonds de développement dits FORWARD, du nom de la réglementation FIFA dédiée, chaque association membre de la FIFA a pu bénéficier d’une aide spéciale COVID-19, depuis juillet 2020, dont USD 500 000 doit servir au soutien du football féminin. La Fédération ivoirienne de football a également droit à ce montant pour le football féminin. Il lui sera remis dès que la situation interne le permettra » lit-on dans ledit communiqué.