La Haye: Blé Goudé fait la lumière sur la rumeur de son passeport

Côte d'Ivoire: Blé Goudé met en garde les auteurs des fausses nouvelles

Le greffe de la Cour pénale internationale (CPI) a-t-il remis à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé leurs passeports en vue de leur probable retour en Côte d’Ivoire? L'information qui a circulé jeudi sur les réseaux sociaux, n'était en fait qu'une fake news.

«Je tiens fermement à démentir cette information que je qualifie de malsaine et non fondée. Je suis certes un homme politique, mais j'ai une famille qui souffre de mon éloignement. Ma famille, mes amis et connaissances n'ont fait que m'appeler relativement à cette information mensongère qui crée de faux espoirs », a réagi Charles Blé Goudé.

Le président du Cojep, n'a pas manqué de mettre en garde les auteurs de ces fausses informations. « Je demande aux auteurs de cette fausse information de cesser de jouer avec les nerfs des Ivoiriens. Ma situation à la CPI et mon retour chez moi en Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. Je n'ai jamais formulé de demande de passeport, ni à la CPI, ni aux autorités ivoiriennes», a clarifié l’ancien détenu de la prison de Scheveningen.

Si Blé Goudé dit qu’il n’a jamais introduit aucune demande de passeport auprès des autorités ivoiriennes, le cas de son mentor Laurent Gbagbo, lui, reste tout autre. L'ancien président ivoirien a en effet formulé depuis juillet dernier, une demande de passeport qui peine jusqu'à ce jour à être satisfaite par la représentation diplomatique de Cote d’Ivoire à Bruxelles.

Acquittés il y a un peu plus d’un an, de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours en attente d'un éventuel procès en appel.

Les deux ivoiriens sont certes libres de leurs mouvements depuis la décision d’allègement de leurs conditions de libération, mais ils continuent de résider dans leurs pays d’accueil, que sont la Belgique (Bruxelles) pour Gbagbo et les Pays-bas (La Haye) pour Blé Goudé.