3e mandat de Ouattara: Benjamin Tehe, "la France joue un double jeu"

Benjamin Tehe, le délégué régional à l'implantation Allemagne et Autriche à LIDER (Liberté et démocratie pour la République) est très remonté contre la France à propos du 3e mandat d'Alassane Ouattara. Ce proche de Mamadou Koulibaly estime qu'Emmanuel Macron n'a pas clairement défini sa position, face à la volonté du président ivoirien d'être candidat à l'élection présidentielle.

Benjamin Tehe charge Emmanuel Macron au sujet du 3e mandat de Ouattara

Dans une interview accordée à son service de communication, Benjamin Tehe s'est montré très en colère contre les autorités françaises. Le cadre de LIDER prétend que la politique menée par Emmanuel Macron dans le cadre de l'affaire du 3e mandat du président ivoirien est ambigue. "Cette hypocrisie et la lâcheté institutionnelle française ne datent pas de maintenant. Il faut bien comprendre que le seul et impérieux objectif est la préservation de ces investissements. Elle n’a que faire du désordre qu’Alassane Ouattara veut installer à travers ce simulacre d’élection. Quand tu écoutes ou tu lis les médias français ces derniers temps, tu as l’impression qu’ils découvrent la politique ivoirienne pour la première fois", a-t-il martelé.

Pour le délégué régional à l'implantation Allemagne et Autriche de LIDER, la France joue "volontairement à l’équilibriste dans cette période malsaine et sensible". "Elle joue plutôt à qui perd gagne, pourvu que ces intérêts ne soient pas hypothéqués. Elle milite plutôt pour empêcher tout développement en Côte d’Ivoire", a ajouté Benjamin Tehe. Il se vante d'appartenir à la même famille politique que le professeur Mamadou Koulibaly, dont les ouvrages "sont nombreux sur cette relation incestueuse qu’elle entretient avec ces anciennes colonies".

"C’est avec le soutien de la France que Alassane Ouattara continue de narguer les Ivoiriens, mais cette situation prendra fin dans quelques jours et chacun tirera les conséquences de ces actes", n'a-t-il pas hésité à laissé entendre.