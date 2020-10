Résolution du Parlement américain sur la Présidentielle ivoirienne

La Chambre des Représentants a pris, le 24 septembre dernier, une résolution sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La Chambre des représentants des États-Unis, faut-il le rappeler, compose, avec le Sénat, le Congrès des États-Unis et forme à ce titre l'un des deux organes du pouvoir législatif américain. Elle représente les citoyens au sein de l'Union et constitue la chambre basse du Parlement fédéral. Cette Chambre du Parlement américain vient donc d'appeler les acteurs politiques ivoiriens à organiser des élections aux normes démocratiques.

Présidentielle en Côte d'Ivoire, le Parlement américain veille au grain

RÉSOLUTION

Exhortez le gouvernement de Côte d'Ivoire, les dirigeants de l'opposition et tous les citoyens à respecter les principes démocratiques, à s'abstenir de toute violence et à organiser des élections libres, équitables, transparentes et pacifiques en octobre 2020.

Attendu qu’il est dans l’intérêt des États-Unis de maintenir une relation forte avec une Côte d’Ivoire démocratique, pacifique, stable et économiquement prospère dont les dirigeants accordent la priorité à la bonne gouvernance, à l’état de droit et au respect des droits de l’homme;

Considérant que les États-Unis et la Côte d’Ivoire entretiennent des relations bilatérales solides avec une coopération importante sur les intérêts économiques, la stabilité régionale et les priorités de lutte contre le terrorisme, et des efforts pour faire progresser les objectifs de santé et de développement;

Attendu que la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020;

Attendu que les précédentes transitions de pouvoir ont été entachées de conflits et de violences contre les civils, y compris la plupart du temps en 2010-2011, lorsque 3 000 civils ont été tués lors d'un conflit lié aux élections;

Alors que les causes profondes de la violence politique passée - y compris les tensions religieuses et ethnorégionales, la contestation foncière, la politisation du pouvoir judiciaire et les préoccupations concernant la régularité de la procédure, et le manque de professionnalisme, de formation adéquate et de contrôle civil sur les forces de sécurité - n'ont pas été suffisamment adressées;

Attendu que les dirigeants politiques ont auparavant manipulé et exploité les identités religieuses, ethniques et régionales et les griefs économiques pour inciter à la violence, y compris par des incidents de discours haineux et de division survenant à la fois en personne et en ligne;

Attendu que la décision du président Ouattara de se présenter pour un troisième mandat, malgré une limite de deux mandats dans la constitution, a exacerbé les tensions et que plusieurs citoyens ont été tués et des dizaines d’autres blessés ou arrêtés au milieu des manifestations contre sa candidature;

Considérant que la violence politique en Côte d’Ivoire pourrait menacer la stabilité et les perspectives de développement économique de la région et saper les efforts de lutte contre l’extrémisme violent et les activités terroristes;

Attendu que le gouvernement de Côte d’Ivoire doit protéger la santé et la sécurité de ses citoyens et empêcher la propagation du COVID-19 tout en garantissant des élections crédibles et en permettant la participation de tous les électeurs;

Attendu que le gouvernement des États-Unis est profondément engagé dans les efforts visant à prévenir les conflits et les atrocités et à s'attaquer aux causes profondes de la fragilité, comme en témoigne la promulgation du Global Fragility Act de 2019 et du génocide et atrocités d'Élie Wiesel Loi sur la prévention de 2018; et Attendu que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a publié une déclaration le 25 août 2020, « soutenant des élections libres, transparentes et inclusives en Côte d'Ivoire » et exhortant « tous les partis, groupes et individus de s'abstenir de toute violence et de discours haineux / de division et de choisir le dialogue pour trouver des solutions pacifiques à leurs désaccords » :

Il est résolu que la Chambre des représentants

(1) réaffirme que les États-Unis continueront d’être aux côtés du peuple de Côte d’Ivoire en faveur de la paix, de la démocratie, de la religion et de l’ethnie. tolérance et stabilité;

(2) appelle le Gouvernement de Côte d’Ivoire et tous les partis politiques à

(A) protéger tous les civils de la violence et soutenir leur droit de manifester pacifiquement;

(B) condamner toutes les formes de discours de haine et d'incitation à la violence tout en maintenant la le libre accès des zens à l’information;

(C) s'engager publiquement à être libre, équitable, pacifique, et des élections transparentes et de préciser que tous les Ivoiriens, y compris les forces de sécurité, gouvernement des fonctionnaires, des membres de l'opposition politique et les médias seront tenus responsables de l'incitation ou de la perpétration de la violence;

(D) soutenir une enquête indépendante sur les meurtres de civils au cours de manifestations;

(E) soutenir les efforts visant à mettre en œuvre des protocoles de santé publique pour empêcher la propagation du COVID-19 et garantir une participation sûre de tous les électeurs le jour du scrutin; et

(F) demander les services d'observation électorale de l'Union africaine ou de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et accorder un accès complet aux observateurs électoraux;

(3) encourage les organisations de la société civile, les communautés et les chefs religieux pour -

(A) rester unis dans les appels à la paix, non violence, tolérance et démocratie; et

(B) œuvrer pour éduquer les électeurs sur le processus électoral afin de lutter contre la désinformation et la violence; et

(4) appelle le gouvernement des États-Unis et les partenaires internationaux à :

(A) continuer à condamner la violence contre les manifestants pacifiques et les discours de haine

promeut de telles actions, y compris des publications sur les réseaux sociaux médias et exhortent tous les partis politiques à s'engager publiquement à des élections libres, justes, pacifiques et transparentes;

(B) continuer à soutenir les efforts de préparation des élections, y compris par l'assistance à la Commission électorale indépendante (CEI), le renforcement des capacités de la société civile et des dirigeants locaux, des programmes d'éducation des électeurs, l'élaboration de protocoles de jour des élections, la prévention de la violence pro - grammes, soutien à l'observation des élections et surveillance des droits de l'homme et de la prévention des atrocités; et

(C) demander et soutenir une enquête indépendante sur les meurtres de civils lors de manifestations.