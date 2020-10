Parité du genre: Bakayoko-Ly Ramata annonce la restructuration des IFEF

L’année académique 2020-2021 dans les institutions de formation et d’éducation de la femme (IFEF) est placée sous le signe de la qualité avec un accent sur l’adéquation des objectifs de formation et des contenus pédagogiques, a déclaré vendredi 02 octobre 2020, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Bakayoko-Ly Ramata.

Rentrée solennelle 2020-2021 des IFEF - Bakayoko-Ly Ramata: "Le Chef de l'État veut des femmes instruites, fortes et autonomes"

« Nous avons placé cette rentrée 2021 sous le signe de la qualité avec comme thème « La démarche qualité dans les IFEF ». La feuille de route que le Chef de l'État a donné à nos IFEF met l'accent sur l'inclusion et une formation de qualité pour toutes les femmes qui ne sont dans les circuits traditionnels de formation. Le président ADO veut pour son pays, des femmes instruites, fortes et autonomes'', a déclaré le Prof. Bakayoko-Ly Ramata.

Selon qui, un accent particulier sera mis sur les critères d’identification, des objectifs de la formation et leur adéquation avec les projets des apprenantes. La ministre a aussi invité les responsables des IFEF au strict respect des recommandations inscrites dans le document « Directives des IFEF » et a souligné que la démarche qualité doit la boussole de toutes les activités pédagogiques et administratives de son département ministériel.

Bakayoko-Ly Ramata a relevé l’importance des IFEF pour assurer la formation et l’éducation des femmes et des jeunes filles déscolarisées ou non. « Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ambitionne de les restructurer à travers une profonde réforme afin qu’elles intègrent des cursus de formation qualifiante débouchant sur de nouveaux métier tout en mettant l’accent sur l’insertion socio-professionnelle », a-t-elle ajouté.

Elle a félicité les directrices et les enseignantes qui n’ont ménagé aucun effort pour que l’année 2019-2020 se déroule dans de bonnes conditions, malgré la pandémie de Covid-19. La cérémonie de rentrée solennelle a servi de cadre de remise de prix aux trois meilleures auditrices de chaque spécialité de l’examen de fin d’année 2020.

Elles ont reçu des machines à coudre, des réfrigérateurs, des gazinières, des mannequins, des fers et planches à repasser. Rappelons que la session 2020 de l’examen de fin de formation des auditrices des IFEF a enregistré un taux de réussite de 81,75% contre 79,17% en 2019.