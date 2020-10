Présidentielle 2020 : Ouattara prend de l'avance sur ses adversaires

Candidat à sa propre succession, Alassane Ouattara est quasiment sur tous les fronts pour marquer la fin de son deuxième mandat. Le Chef de l'État ne cesse de poser de nombreuses actions de développement, qui tendent à le mettre hors de portée de ses adversaires.

Alassane Ouattara, entre inaugurations et poses de premières pierres

Alassane Ouattara est officiellement candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Même si cette candidature suscite l'ire de l'opposition qui ne cesse d'appeler à la désobéissance civile. « Le chien aboie, la caravane passe », dit l'adage. Le président ivoirien est non seulement engagé à tenir le délai constitutionnel du scrutin présidentiel, mais il n'entend surtout pas se plier aux recommandations et autres ordonnances des organisations et institutions judiciaires internationales.

Mieux, ADO a décidé de marquer d'une empreinte indélébile cette fin de mandat. Aussi, pour ces deux derniers mois avant ce scrutin crucial, le Président Ouattara a effectué deux visites d'État dans le Moronou et la Marahoué, a pris part aux obsèques de Nana Agnini-Bilé II, dans le Duablin, sans oublier la Journée nationale du cacao et du chocolat (JNCC) à Yamoussoukro, où le chef de l'État a annoncé une hausse du prix du kilogramme de cacao.

La pose de la première pierre du Complexe industriel de transformation du Cacao, à la nouvelle zone industrielle du PK 24, ainsi que l’inauguration en grande pompe du stade olympique d’Ebimpé, ont constitué des actes forts du gouvernement ivoirien, ces dernières semaines.

Et cerise sur le gâteau, le Président Ouattara vient de présider la « Cérémonie de pose de la première pierre des superstructures du deuxième terminal à conteneurs du Port Autonome d’Abidjan, ce lundi 05 octobre 2020 », ainsi qu’il l’a tweeté, ce jour. « Un projet qui fera pratiquement 600 milliards d'investissement... C'est un qui permettra d'accroître le tirant d'eau en Côte d'Ivoire. D'avoir des conteneurs de plus grande capacité, de créer de nombreux emplois », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Ce projet est la preuve de la stabilité de notre pays, de la confiance des investisseurs. »

Avec tous ces actes de développement, il est indéniable qu’Alassane Ouattara est en train de conforter le bilan de sa gestion à la tête de la Côte d’Ivoire. Même si ses opposants indiquent que le volet de la réconciliation nationale est totalement laissé en friches pendant ses deux mandats, et que sa candidature pour un troisième mandat est contesté.