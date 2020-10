MAT, entreprise spécialisée dans le Media Training, débarque à Abidjan

Media Advice Training (MAT), fondée par la journaliste Marie Angèle Touré, a officiellement ouvert ses portes en Côte d’Ivoire, dans la commune de Cocody, le lundi 21 septembre dernier.

Marie Angèle Touré lance MAT, une entreprise de Media Training à Abidjan

Fondée par la journaliste et productrice ivoirienne, Marie Angèle Touré, cette entreprise spécialisée dans le Media Training a deux autres pôles d’activités que sont le Conseil en Communication et la Production Audiovisuelle. MAT apporte des solutions pratiques aux personnes voulant briller lors de leurs prises de parole en public ou dans les médias ainsi qu’aux organisations et entreprises désireuses de valoriser leur image et d’accroitre leur visibilité.

MAT entend offrir une assistance sur mesure aux chefs d'entreprises, aux personnalités publiques et politiques, aux acteurs de la société civile et à tous ceux dont les fonctions impliquent des interventions publiques ou radio-télévisées ; un objectif que la méthode pédagogique innovante du Media Training permet d’atteindre, sans crainte du phénomène de panique dont les conséquences sont parfois dramatiques à l’antenne ou face à une audience.

Conformément à sa vision de valorisation des individus et des organisations, MAT intervient également dans le conseil en communication avec des stratégies facilement applicables ainsi que dans la production de contenus audiovisuels créatifs et originaux (films institutionnels, présentation d’entreprise, teasers, reportages, documentaires…).

La CEO de cette entreprise, Marie Angèle Touré, est bien connue dans le milieu de la presse internationale. Son expérience professionnelle a été marquée par un passage apprécié au sein de la rédaction d’Africa 24, une chaîne d’information panafricaine, en tant que présentatrice du journal télévisé et d’émissions axées autour de politique et d’économie sur le continent africain. Elle a également occupé les fonctions de Chef d’Édition et de Responsable de l’Information au sein de sa rédaction.

Marie Angèle Touré en quelques chiffres, c’est plus de 500 éditions du Journal télévisé, présentées en direct, plus de 300 entretiens exclusifs réalisés avec des figures majeures du continent africain et une centaine de débats animés en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord… Une carrière riche dont elle s’inspire pour faire de MAT un concept inédit en Afrique francophone qui vise à mettre en valeur nos singularités.