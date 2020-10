Mélanie Sokoury (GECI): "Que les jeunes refusent de se laisser manipuler"

Francine Mélanie Sokoury, présidente de Génération écologie de Côte d’Ivoire (GECI), a exhorté la jeunesse ivoirienne à éviter de se laisser manipuler par des politiciens animés par l’avidité du pouvoir.

Cette sortie de la présidente de GECI, est consécutive à l’atmosphère sociopolitique délétère qui prévaut en Côte d’Ivoire, à quelques 3 semaines de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre. L'opposition a lancé ce qu'elle qualifie de désobéissance civile, pour protester contre la candidature du chef de l'Etat sortant, Alassane Ouattara. Mais Mélanie Sokoury, elle, a préfèré inviter la jeunesse à s'éloigner de toute action interdite. « Je les convie (la jeunesse ivoirienne) à privilégier leur postérité, leurs intérêts collectifs et non ceux de certains politiciens en s’abstenant à participer à toutes marches interdites », a exhorté la proche du président Thomas Noba.

«Qu’ils (les jeunes) refusent de se laisser manipuler, manier, mener et même malaxer comme des débris, des épaves, des épluchures ou des raclures. Que les jeunes de Côte d’Ivoire ne soient pas à la gomme pour des personnes avides et insatiables de pouvoir », a dénoncé la présidente de GECI. Mme Sokoury a par ailleurs invité les uns et les autres à tourner le dos au désordre afin d’éviter à la Côte d’Ivoire des moments de turbulence politique inutile. Elle a de même invité la classe politique à s’en tenir à la décision du Conseil constitutionnel qui, le 14 septembre dernier, a déclaré recevable la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel prévu dans exactement 23 jours.

«Le Conseil Constitutionnel a validé la candidature du Président Alassane Ouattara. Pour moi, le débat est clos », a-t-elle déclaré. Avant d’inviter l’opposition à se préparer à aller aux élections. « Sachez que dans la Constitution ivoirienne, le 31 octobre marque la date des élections présidentielles en Côte d’Ivoire. Pour le moment, les institutions de la République fonctionnent. Cette élection doit pouvoir se tenir à cette date », a fait savoir Mélanie Sokoury.