Paris: Guillaume Soro sous protection policière? La réaction de l'ex-PAN

Exilé en France depuis dix mois, Guillaume Soro serait placé dans un lieu tenu secret sous une protection policière. L'information a été livrée sur Twitter par un confrère, mais le Président de GPS l'a aussitôt interpellé sur un ton quelque peu badin.

La sécurité de Guillaume Soro menacée en France ?

La fronde entre Guillaume Soro et le pouvoir de son désormais ancien mentor, Alassane Ouattara, s'est encore plus accrue à la suite de son retour manqué en Côte d'Ivoire. En effet, le jet privé ramenant l'ancien Président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019, s'est vu dérouté vers l'aéroport d'Accra à cause d'un impressionnant dispositif sécuritaire placé à l'aéroport FHB d'Abidjan pour le cueillir.

Aussi, depuis son retour à Paris, l'ancien chef rebelle n'a cessé de tirer à boulets rouges sur le pouvoir d'Abidjan. À travers des conférences de presse, des tweets et autres messages publiés sur les réseaux sociaux, il n'a cessé de déconstruire la gouvernance du Président Ouattara dont il était pourtant le Premier ministre, ministre de la Défense, avant d'être parachuté au perchoir de l'Hémycicle, duquel il sera contraint de démissionner à cause de son refus d'adhérer au RHDP unifié.

Candidat à l'élection présidentielle de 2020, son dossier a finalement été rejeté par le Conseil constitutionnel. En dépit d'une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) appelant les autorités ivoiriennes à réintégrer Soro Kigbafori Guillaume parmi les candidats, sa situation ne bougera pas d'un iota. Soro a donc clairement indiqué que le scrutin du 31 octobre 2020 n'aura pas lieu tant qu'il n'est pas candidat.

Adhérent au mot d'ordre de désobéissance civile, lancé par Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, Guillaume Soro serait placé sous protection en France.

« Selon mes informations, Guillaume Soro a été placé sous protection policière en France, et vit dans un lieu tenu secret, uniquement connu de quelques personnes dont Affoussy Bamba », apprend-on de F. Lejeal, Journaliste Afrique depuis 25 ans.

Ancien Rédacteur en Chef de la Lettre du Continent pendant une dizaine d’années (2009-2019). Guillaume Soro a aussitôt réagi à ce tweet : « Shuuut ! Ne livrez pas de secrets. Le dictateur est aussi sur Twitter aux aguets. »