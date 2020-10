Mabri à propos de la désobéïssance civile: "Le temps d'agir est venu"

Albert Mabri Toikeusse, le président de l’UDPCI, a invité les militants de l’opposition politique ivoirienne à se dresser contre le projet du président Alassane Ouattara de rempiler pour un troisième mandat présidentiel.

Mabri répond à Ouattara: "Il n'y aura pas d’élection le 31 octobre 2020"

« Il y a un temps pour parler et un temps pour agir. Le temps d'agir est venu. Il n'y aura pas de 3ème mandat d'Alassane OUATTARA! Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020 ! », a déclaré Mabri Toikeusse, samedi dernier, lors du meeting de l'opposition au Plateau.

A l’instar du reste de l’opposition, le président du Parti arc-en-ciel juge "illégale" la candidature du président Alassane Ouattara, au motif qu'elle viole la constitution ivoirienne qui limite à deux le nombre des mandats.

« Je dépose ces dernières paroles dans le cœur et dans les mains des Leaders politiques, des Femmes et des Jeunes ici rassemblés, pour que nous les transformions en actions sur le terrain. Je confie ce combat patriotique à chacun et chacune de vous, dans les villes de notre pays, dans les villages au plus profond de la Cote d’Ivoire. Mettons-nous ensemble pour la Nation ivoirienne qui nous appelle », a appelé l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, dont la candidature à la présidentielle, a été invalidée par le Conseil constitutionnel.

Mabri Toikeusse n'a pas manqué d’appeler à la mobilisation générale de l’ensemble des militants et sympathisants des partis d’opposition pour « mettre fin à la forfaiture » que constitue la candidature du chef de l’Etat ivoirien sortant.

« Ce pays qui s’appelle la Côte d’Ivoire existait avant eux et continuera d’exister après eux et ce sera bientôt, car nous n’allons pas le trahir. Nous devons nous lever de partout (villes et villages) pour barrer la route à Ouattara », a-t-il dit.