Gbagbo au Ghana aux côtés de Jerry Rawlings, tout sur cette affaire

Une délégation du FPI en exil, a été dépêchée par l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, auprès de son homologue Jerry Rawlings dont la mère est décédée le 20 septembre dernier à l'âge de 101 ans.

Deuil: Laurent Gbagbo dépêche Ottro Zirignon, Katinan et Damanan Pickass chez Rawlings

L’ancien chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, a dépêché une délégation officielle auprès de son homologue ghanéen Jerry John Rawlings, lundi 12 octobre 2020, apprend-on de son parti, le Front populaire ivoirien (FPI). L'ancien chef de l'Etat ivoirien entendait ainsi manifesté son soutien et sa compassion au président bâtisseur du Ghana moderne, après le décès de sa mère.

« La famille du président Jerry RAWLINGS fortement touchée par cette marque d'affection, a remercié la délégation venue lui dire Yako et à travers elle le président Laurent GBAGBO dont elle a évoqué l'idéologie et le combat pour l'indépendance de l'Afrique, un combat similaire à celui du président RAWLINGS et qui l'a fait connaître dans tout le continent. Des similitudes qui expliquent la solidité de l'amitié entre les deux hommes d'État, comme l'a dit le porte-parole de la famille éplorée », informe un communiqué du FPI. Laurent Gbagbo et Jerry Rawlings, faut-il le souligner, sont deux hommes politiques africains idéologiquement rapprochés.

L’ on se souvient du message fort de l’ancien président ghanéen, adressé à Laurent Gbagbo, au lendemain de son acquittement par la Cour pénale internationale, des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. "Un vrai patriote africain est libre. Laurent Gbagbo, malgré ses faiblesses humaines, ne méritait pas huit années de sa vie, gâchées par les machinations de la France et de Sarkozy, ainsi que de leurs alliés occidentaux. Pendant que nous le célébrons, souvenons-nous de tous ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la vraie émancipation de l’Afrique, notre continent. J’espère que cela servira de nouveau départ pour la Côte d’Ivoire, une source d’unité et non de division, de force et non de faiblesse", témoignait-il.

La délégation conduite par Laurent Ottro Zirignon, était composée de Madame Jeannette Koudou, du ministre Koné Katinan Justin, du vice-président du FPI, Damana Pickass, des secrétaires nationaux Idriss Ouattara et Jean Blaise Ayemene, et de M. Guy Thomas Gnako. La présentation des condoléances s'est achevée par la remise des dons au nom de Laurent Gbagbo et la signature du livre des condoléances par le doyen Ottro, chef de délégation.