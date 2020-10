Présidentielle 2020 : France 24 attaque la RTI sur son propre terrain

Sauf changement de dernière minute, la Présidentielle 2020 se tiendra le 31 octobre prochain. France 24 n'entend pas jouer la simple spectatrice. La chaîne française propose plutôt une série d'émissions sur des villes clés et des sujets croustillants en Côte d'Ivoire.

France 24 au coeur de la Présidentielle en Côte d'Ivoire

Le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire s'annonce comme un scénario hollywoodien qu'aucune chaîne de télévision n'entend pour rien au monde rater. Aux côtés de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), France 24 s'est d'ores et déjà signalée pour couvrir l'évènement. Aussi, les quatre chaînes de France 24 (en Français, en Anglais, en Arabe et en Espagnol) proposent, dès le 19 octobre, une programmation spéciale à travers des éditions spéciales, des magazines, des reportages et des entretiens.

Dans le « Journal de l’Afrique » qui est présenté à 21h45 et 22h45, la chaîne française propose les reportages suivants :

- Lundi 19 octobre : À Yamoussoukro, capitale abandonnée de la Côte d’Ivoire.

- Mardi 20 octobre : À Bouaké, ex-capitale de la rébellion ivoirienne.

- Mercredi 21 octobre : À Korhogo, capitale du nord et bastion d’Alassane Ouattara.

- Jeudi 22 octobre : À Daloa, petite ville pauvre du centre ouest de la Côte d’Ivoire, tristement célèbre pour être le principal point de départ des candidats à l’immigration.

- Vendredi 23 octobre : À Gagnoa, fief de Laurent Gbagbo.

Par ailleurs, du 26 au 29 octobre dans les éditions d’information, les quatre candidats retenus pour ce scrutin crucial, notamment Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et Kouadio Konan Bertin seront passés à la loupe à travers les portraits de chacun d'eux. Une émission spéciale se tiendra à Abidjan, Mercredi 28 octobre à 21h45, à laquelle de nombreux invités seront invités à participer

Samedi 31 octobre 2020, jour de vote, des correspondants et envoyés spéciaux de France 24 seront déployés à travers la Côte d’Ivoire pour livrer les temps forts du scrutin. Avant d'animer des éditions spéciales, à partir de 19H ce même jour, en compagnie d’invités et des chroniqueurs de la chaîne.