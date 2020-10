Attaques contre Ouattara : Le roi des Ashantis convoque Bédié

Henri Konan Bédié s'est-il attiré les foudres du roi des Ashantis suite à ses attaques contre Alassane Ouattara ? De sources concordantes, nous apprenons que l'autorité ghanéenne a convoqué l'ancien chef d'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'urgence au Ghana.

Pourquoi le roi d'Ashanti a convoqué Bédié au Ghana

Le roi des Ashantis est visiblement très remonté contre Henri Konan Bédié. L'ancien allié d' Alassane Ouattara, devenu aujourd'hui l'adversaire numéro un du président ivoirien, a été convoqué urgemment par l'autorité ghanéenne le lundi 12 octobre 2020. Selon les informations, un avion privé a même été mis à la disposition du patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) pour rallier Accra.

Le "sphinx" de Daoukro est parti pour le Ghana à 18 h 25 à bord de l'avion Legacy 600/5 N_EXJ. Il faut noter que l'ex-dirigeant ivoirien avait à ses côtés quelques-uns de ses proches, dont Porquet Roger, Dao Alain, N'guessan Marie Ange et N'dri Kouakou Pierre. À en croire des indiscrétions, le roi des Ashantis n'a pas apprécié la récente sortie d'Henri Konan Bédié lors du meeting de l'opposition tenue le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny.

Au cours de ladite rencontre initiée par les adversaires politiques d'Alassane Ouattara, Bédié, "face à la menace d’agressions perceptibles des tenants du pouvoir RHDP unifié contre les personnalités de l’opposition ivoirienne et l’incapacité de la CEI d’organiser un scrutin présidentiel juste, crédible et transparent", a demandé à Antonio Guteres, secrétaire général des Nations unies, "de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d’un organe électoral, véritablement indépendant et crédible, avant l’élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020".

Henri Konan Bédié a également saisi l'occasion pour réitérer son mot d'ordre de "désobéissance civile". "En mouvement pour une désobéissance civile réussie pour une Côte d’Ivoire totalement libérée", avait-il lancé.