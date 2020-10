Après Bédié, Guillaume Soro interpelle l'ONU sur le cas Ouattara

Guillaume Kigbafori Soro tient à l'audit de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin juillet 2020. Depuis son exil parisien, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) a interpellé l'Organisation des Nations unies (ONU) sur la question.

Guillaume Soro exige l'audit international de la liste électorale

Au cours d'une conférence de presse le jeudi 17 septembre 2020, Guillaume Soro avait prévenu que l'élection présidentielle ivoirienne ne se tiendrait pas le 31 octobre 2020. "S'il y a élection, c'est que nous sommes dans l'élection. Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n’est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu", a lancé l'ancien chef rebelle dans l'enceinte de l'hôtel Le Bristol de Paris. Écarté de la course présidentielle par le Conseil constitutionnel n'en démord pas et est convaincu qu'Alassane Ouattara, son ancien mentor, ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire.

Le leader des soroistes, contraints à l'exil depuis le 23 décembre 2019 (il est sous la menace d'un mandat d'arrêt international), est de concert avec l'opposition ivoirienne pour exiger la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI), ainsi que le retour sécurisé des exilés, avec à leur tête l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et l'ex-maire du Plateau Akossi Bendjo. Les adversaires du président sortant réclament aussi la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires.

Dans leurs revendications, les opposants ivoiriens n'ont pas manqué d'inclure l'audit international de la liste électorale. À quelques jours de l'élection présidentielle, Guillaume Soro maintient la pression sur le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le député de Ferké, après l'audit du fichier électoral au Burkina Faso, a interpellé l'ONU sur le cas de la Côte d'Ivoire. "Est-ce l’ONU et l’UE qui sont bizarres ou est-ce @AOuattara_PRCI qui est bizarre ? On procède à l’audit international de la liste électorale au Burkina et l’on est muet en ce qui concerne la CI malgré 30 manifestants tués! Où se trouve l’erreur ?", a écrit le frère ainé de Soro Simon sur son compte Twitter. Samedi 10 octobre 2020, au cours du meeting de l'opposition, Henri Konan Bédié avait déjà appelé l'ONU à se saisir du dossier ivoirien.