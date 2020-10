Deuil : Marcel Zadi Kessy, ex-PDG CIE-SODECI, n'est plus !

Marcel Zadi Kessy, ancien président du conseil d'administration de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) et de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI), est décédé à l'âge de 84 ans. La nouvelle de la disparition du frère ainé de feu Zadi Zaourou a été annoncée le mercredi 14 octobre 2020.

La Côte d'Ivoire perd Marcel Zadi Kessy

Marcel Zadi Kessy a poussé ses premiers cris en 1936 à Yacolidabouo (sud-ouest de la Côte d'Ivoire), dans le département de Soubré. Après avoir poursuivi des études en techniques d'équipement rural, avec à la clé un diplôme d'ingénieur, il dépose ses valises au ministère de l'Agriculture avant de rejoindre la SATMACI (Société d'assistance technique et la modernisation de l'agriculture). Frère ainé de l'illustre homme de culture et de lettres, Bernard Zadi Zaourou, disparu le 20 mars 2012 à Abidjan, Marcel Zadi Kessy fait son entrée à la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI) dans les années 1970. L'homme fait ses preuves dans cette entreprise fondée en 1959 et va gravir les échelons. Il se hisse successivement aux postes de chef de service, directeur de département, mais également directeur général puis président directeur général en 1985.

Quand nait la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) en 1990, Marcel Zadi Kessy est sollicité pour occuper le poste de directeur général. À la tête de la SODECI et de la CIE, ce Grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire apporte son expertise pendant plus d'une décennie. En juin 2002, il quitte la présidence générale pour enfiler le manteau de président du conseil d'administration.

Il faut noter que le lundi 13 juillet 2020, une rumeur persistante avait annoncé le décès de Marcel Zadi Kessy. Sa famille avait dû monter au créneau pour démentir l'information. Ex-président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire de mai 2011 à juin 2016, Marcel Zadi Kessy a été un grand serviteur de l'État.

À l'annonce de la disparition de Marcel Zadi Kessy, Alain Richard Donwahi, ministres des Eaux et Forêts, lui a renu un vibrant hommage. "Une grande perte pour la Nawa et pour notre pays ! C'est avec une grande tristesse que je vous annonce au nom de toute la population de la Nawa et en mon nom propre, le décès de notre grand frère, notre père et notre grand-père, un digne fils de la Nawa, le Président Marcel ZADI KESSY, dans la nuit de ce mardi 13 octobre 2020. En ces moments difficiles, je vous demande de prier pour le repos de son âme. Que le Seigneur l'accueille auprès de lui !", a-t-il écrit sur sa page Facebook.