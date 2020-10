Décès de Zady Kessy: L'émouvant hommage de Yasmina Ouegnin

Marcel Zadi Kassy est décédé, a-t-on appris le mercredi 14 octobre 2020. Yasmina Ouegnin, attristée par la disparition de l'ancien président du conseil d'administration de la CIE (Compagnie ivoirienne d'électricité) et de la SODECI (Société de distribution et d'eau de Côte d'Ivoire), a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu.

Yasmina Ouegnin pleure Marcel Zadi Kessy

La mauvaise nouvelle est tombée le mercredi 14 octobre 2020. Marcel Zadi Kassy, qui a marqué de son empreinte la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) et la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI), a tiré sa révérence alors qu'il était âgé de 84 ans. Le décès de l'ex-président du Conseil économique et social a ému la classe politique qui n'a pas manqué de réagir. Alain Richard Donwahi, ministre des Eaux et forêts, a salué la mémoire de son "grand frère". Pour sa part, Yasmina Ouegnin a reconnu le travail abattu par Marcel Zadi Kessy pour apporter de l'eau et la lumière dans les hameaux. Ci-dessous la déclaration de la députée de Cocody publiée sur la toile :

Parcourir tous les hameaux afin de porter l'eau et la lumière... Voici ce que retiendra le citoyen ordinaire, du formidable service que cet illustre fils de Yacolidabouo a offert à notre pays.

Pour ma part, je ne puis que rajouter l'excellence de son modèle de management qui a inspiré de nombreuses générations plus récentes. Celles-ci ont toujours voulu explorer les voies qu'il a tracées dans sa riche et brillante carrière axée sur le développement.

Homme de métier, il était également homme politique. Dans la discrétion que son humilité légendaire lui imposait, il a su mener le combat de ses idéaux d'Humanisme et de Solidarité, en s'appuyant sur les ressorts traditionnels avec lesquels il était en parfaite communion.

Le PDCI-RDA, sa famille politique, perd un grand militant, son épouse, ses enfants et ses proches perdent une âme généreuse... Mais le Peuple de Côte d'Ivoire conservera à jamais dans sa mémoire, un modèle et un inspirateur.

Repose en Paix MZK.