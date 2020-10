Un proche de Guillaume Soro agressé au Maroc, ce qui s'est passé

Le coordonnateur de la section marocaine de Générations et Peuples solidaires (GPS), mouvement politique dirigé par Guillaume Soro, a été victime d' agression à son domicile, lundi dernier au Maroc.

Qui en veut au représentant de Guillaume Soro au Maroc ?

Ismael sy savane, coordonnateur GPS du Maroc, membre de la plateforme de l'opposition du Magrheb, a été victime d'une agression à son domicile, lundi dernier, rapporte le porte-parole local du mouvement, Mickaël Dassi, dans une déclaration dont copie nous est parvenue.

Selon M. Dassi, les faits se sont déroulés aux alentours de 20h, au domicile du coordonnateur de la section marocaine de Générations et peuples solidaires. Ismael sy savane a reçu, lundi nuit, la visite de deux individus non encore identifiés qui s'en sont pris à lui. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide de ses colocataires présents au moment des faits.

« La plateforme de l'opposition du Maghreb condamne avec la plus grande énergie cet acte barbare et anti-démocratique », a déclaré M. Dassi. La coordination marocaine de la plateforme de l’opposition politique dit prendre à témoin l’opinion internationale « sur les menaces qui pèsent sur des ivoiriens » et en particulier certains leaders d’opinion.

Loin de céder au découragement, elle réitére son engagement à continuer le combat contre les « injustices sociales, pour l’avènement d’un État effectivement démocratique ».

L'intégralité de la déclaration du porte-parole Mickaël Dassi

Ce lundi 12/10/2020 aux alentours de vingt heures, le coordonnateur du GPS Maroc, membre de la plateforme de l’opposition du Maroc a été victime d’une agression physique.

LES FAITS

Depuis son domicile au Maroc, le Coordonnateur du GPS Maroc, après le boulot, aux environs de vingt heures, deux individus ont été sonné à sa porte. Croyant qu’il avait affaire à des compatriotes ivoiriens (aussi responsable du comité d’action et réflexion, une association ivoirienne au Maroc), il ouvre la porte sans aucune méfiance. Les deux individus indélicats ont ainsi pénétré violemment dans le domicile du responsable du GPS. En colère, ils scandaient : "vous allez voir, vous allez voir !" Dans la foulée, ils lui ont porté un coup sur la tête avant de prendre la fuite avec l’intervention de ses collègues au niveau de la maison.

NOTRE POSITION

La plateforme de l'opposition du Maghreb condamne avec la plus grande énergie cet acte barbare et anti-démocratique. Nous qui pensions que ces agissements appartenaient au passé, semblons être tragiquement surpris. La plateforme de l'opposition du Maghreb prend ainsi à témoin l’opinion internationale sur les menaces qui pèsent sur les Ivoiriens et en particulier les leaders d’opinions. Elle rassure les Ivoiriens quant à sa volonté de continuer le combat contre les injustices sociales et pour l’avènement d’un État effectivement démocratique.

Pour la plateforme de l'opposition du Maghreb

Le Porte-parole de la plateforme

Dassi Mikael Didier