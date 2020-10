Développement local: Des femmes d'Oress-Krobou fédèrent leurs forces

Regroupant près de 16 associations, la section des "Étoiles brillantes d'Oress-Krobou ", sous-préfecture située à 33km d'Agboville, a été officiellement investie, le samedi 17 octobre 2020, par Pierre Dimba N'Gou, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, en présence du sous-préfet de ladite localité, Poho Innocent. Dirigée par Alice Lougbo Aboua, cette section est née à l'initiative de la fédération des associations des femmes les "Étoiles brillantes de Sambregnan d’Agboville (EBSA)", créée en juin dernier.

Plusieurs femmes d'Oress-Krobou déterminées à développer leur localité

« Chers parents, chères mamans, chères sœurs, nous avons longtemps souffert par la faute de certaines personnes, de divisions inutiles. Aujourd’hui, le moment est arrivé pour Oress-Krobou, pour le département d’Agboville et pour l’Agnéby-Tiassa de nous mettre ensemble et travailler pour le développement de notre région », a souligné le directeur général de l'Ageroute, parrain de la cérémonie. Pour lui, le combat qui vaille la peine d’être mené, est celui du développement des villages et villes de la région.

« Nous devons nous unir, frères et sœurs, à l’image des femmes de la fédération les "Étoiles brillantes d’Oress-Krobou". Ce, afin d'œuvrer pour l’épanouissement de chacun de nous, de nos enfants et de nos petits-enfants. Cultivons donc, partout et en tout lieu, l’amour, la paix, la fraternité et la solidarité », a poursuivi Pierre Dimba. Avant de réaffirmer son engagement à accompagner ces femmes pour leur autonomisation.

« Chères sœurs, chères mamans d’Oress-Krobou, vous pouvez compter sur notre soutien. Et, nous allons vous accompagner dans la réalisation d'activités génératrices de revenus afin de vous aider à sortir de la précarité », promet le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Oeuvrer pour l'autonomisation de ses membres est la principale mission assignée à la fédération les "Étoiles brillantes d’Oress-Krobou". Elle compte, selon sa présidente, près de 500 membres.

Tizié T.

