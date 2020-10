3e mandat : Guillaume Soro persiste et signe avec « pugnacité »

La Côte d'Ivoire a amorcé la dernière ligne droite menant au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Guillaume Soro, que s'insurge contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara, appelle ses partisans à la mobilisation.

Retranché à Paris, Guillaume Soro veut faire barrage à Ouattara

Le temps où Alassane Ouattara et Guillaume Soro se congratulaient mutuellement et étaient aperçus main dans la main est définitivement révolu. La rivalité entre le Président ivoirien et son ancien Premier ministre, bombardé par la suite at perchoir de l'Hémycicle, se renforce au fil des jours. Démissionnaire de la Présidence de l'Assemblée nationale pour avoir refusé d'adhérer au RHDP, le parti présidentiel, Soro Kigbafori Guillaume a en effet rejoint les rangs de l'opposition.

Après son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre dernier, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) s'est vu condamné par contumace, à 20 ans d'emprisonnement. Exilé à Paris avec certains proches collaborateurs, Soro a vu des cadres de son parti restés au pays, dont le Député Alain Lobognon, ainsi que ses frères cadets, écroués dans diverses prisons en Côte d'Ivoire. Leur libération se fait d'ailleurs progressivement ces derniers jours.

N'empêche ! Soro Guillaume, candidat recalé à l'élection présidentielle de 2020, n'entend rien lâcher. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a d'ailleurs mis de l'eau à son moulin en appelant les autorités ivoiriennes à réhabiliter sa candidature. Adhérent aux mots d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif de l'opposition, l'ancien chef rebelle est déterminé à faire aboutir, aux côtés de ses aînés Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et bien d'autres leaders opposants, leurs revendications, dont le point focal, est le retrait du Président Alassane Ouattara à la course à la présidence pour un 3e mandat.

Aussi, dans un message tweeté, Guillaume Soro a lancé cet appel à ses militants : « Peuple de Côte d’Ivoire démontre ton amour pour ta patrie. Dis NON au 3ème mandat de @AOuattara_PRCI (Alassane Ouattara). Trouve dans la difficulté actuelle la pugnacité pour ton salut. »

À noter que ces derniers jours, quelques la tension politique est montée d'un cran avec quelques échauffourées dans certaines localités ivoiriennes, et l'incendie de la résidence d'Affi N'Guessan à Bongouanou.