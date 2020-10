Élection : Les USA appellent leurs ressortissants à la vigilance

À moins d'une semaine de l' élection présidentielle ivoirienne, l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire a laissé un message à ses ressortissants. Elle appelle les Américains à la vigilance.

À l'approche de l' élection, les USA recommandent la vigilance

Il ne manque plus que cinq jours pour la tenue de l' élection présidentielle devant désigner le prochain candidat. Mais la Côte d'Ivoire est sous tension depuis déjà bien longtemps. En effet, Pascal Affi N'Guessan et Henri Konan Bédié, respectivement candidat du FPI (Front populaire ivoirien) et du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), refusent de participer au scrutin. Les deux opposants ivoiriens, on se rappelle, ont appelé leurs militants à se tenir loin du processus électoral et à adopter la désobéissance civile. Répondant à l'appel des deux adversaires d'Alassane Ouattara, des populations ont organisé des manifestations contre le 3e mandat du président sortant. Les villes de Divo, Bonoua, Daoukro, Agnibilékrou ont connu des scènes de violence occasionnant des morts. Récemment, la ville de Dabou a été secouée par des affrontements, dont le bilan fait état de 16 morts et de nombreux blessés.

Devant la montée de la violence à l'approche de l' élection présidentielle, l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire a lancé un message aux ressortissants américains. Ci-dessous l'intégralité du communiqué publié sur le site de l'ambassade américaine :

Des appels ont été lancés pour une escalade des actes de désobéissance civile - y compris des barrages routiers, des perturbations de la circulation et des manifestations-dans toute la Côte d'Ivoire à partir du lundi 26 octobre. L'ambassade des États-Unis recommande aux citoyens américains d'éviter les grandes foules et de rester vigilants.

Actions à entreprendre :

Surveillez les médias locaux pour les mises à jour.

Gardez un profil bas.

Évitez les manifestations.

Soyez conscient de votre environnement.

Passez en revue vos plans de sécurité personnels.