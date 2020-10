​ Actions sociales: Hamed Bakayoko soulage 03 grands malades

Nommé le 30 juillet 2020 Premier ministre de Côte d’Ivoire en remplacement à feu Amadou Gon Coulibaly décédé le 8 juillet, Hamed Bakayoko reste toujours proche des populations.

Le Premier ministre Hamed Bakayoko au secours de 3 malades

Nommé Premier ministre, Hamed Bakayoko cumule le portefeuille de la Défense, qu’il a occupé de juillet 2017 à sa nomination. Mais celui qui a succédé à Amadou Gon Coulibaly, n'a rien changé de ses habitudes.

Reconnu pour sa générosité légendaire, le maire d'Abobo vient de voler au secours de trois grands malades en difficultés financières.

Suite à des cris de coeur lancés sur les réseaux sociaux par les parents de ces patients souffrant de diverses pathologies et qui peinent à faire face aux charges médicales, le Premier Ministre Hamed Bakayoko, comme à son habitude, a répondu favorablement en dépêchant son émissaire Bandé Karamoko auprès des dits patients, avec une aide financière afin de les aider à supporter les différentes charges médicales auxquelles ils font face.

Ce sont au total 03 malades dont l'âge varie entre 06 et 20 ans et souffrant l'un de cancer de sang, l'autre de tumeur et le dernier, d'une tuberculose, qui bénéficient de l'aide de l’époux de Yolande Bakayoko.

Agréablement surpris par ce geste magnanime, les parents de ces patients n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et reconnaissance au Premier Ministre pour cette générosité salvatrice qui constitue pour eux un véritable soulagement.

Ce n'est pas la première fois qu'Hamed Bakayoko se montre généreux à l'endroit de ses semblables. Récemment, au cours d'un meeting à Yopougon, deux jeunes tirés au hasard dans la foule, ont reçu chacun 5 millions Fcfa de la part du Golden Boy.