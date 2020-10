Coup dur pour Gadji Celi à la veille de l'élection présidentielle 2020

A la veille de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le chanteur ivoirien, Gadji Celi, vient de perdre un proche.

Gadji Celi en deuil

Le capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique 1992, Gadji Celi, avait affiché son soutien au président Laurent Gbagbo lors de l’élection présidentielle de 2010. Après la chute de ce dernier, le chanteur s’est exilé en France.

Invité récemment sur France 24, l'artiste footballeur était revenu sur le sujet: ‘’La Côte d’Ivoire a connu une crise post-électorale qui m’a contraint à être en exil aujourd’hui. Je suis en exil parce que parmi tant d’Ivoiriens qui ont eu leurs maisons occupées par les rebelles, j’en fais partie. Je suis aujourd'hui en exil en France. Je suis victime de mes convictions mais je pense que l’Afrique doit grandir‘’, a déclaré Gadji Celi.

Il n'avait pas manqué d'ajouter que: ‘’j’ai pris la responsabilité de soutenir le candidat Laurent Gbagbo. Aujourd’hui, il est acquitté et il parle de paix. Alors, moi, ça m’arrange. J’aime la paix. Tous les artistes ont des amis au pouvoir. Tous les artistes soutiennent des candidats. Ce n’est pas pour autant qu’il faut les blâmer. Nous sommes des artistes. Nous avons nos convictions et aujourd’hui, je pense que l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé nous donne raison. Nous qui avions souhaité que les choses se passent comme ça. Et que le président Gbagbo parle de paix aujourd’hui, cela prouve que c’est un grand homme d’Etat’’, avait confié Gadji Celi.

Formellement opposé à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020, Gadji Celi vient d'être frappé par le décès d'un de ses proches, à quelques jours du scrutin présidentiel.

Son manager artistique répondant au nom de Breka Koffi Charles alias Gbagbadeh, est décédé dans la nuit du jeudi 29 octobre.