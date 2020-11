Élections: Voici les problèmes qui menacent l'acceptation des résultats

La Mission internationale d’observation électorale (MIOE) conjointe de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et du Centre Carter (TCC) relève de nombreuses irrégularités qui mettent en doute la crédibilité du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

"La désobéïssance civile et les actes de violence ont impacté le scrutin" (mission d’observation EISA-Centre Carter)

Dans un document de 16 pages, la mission d’observation EISA-Centre Carter, dit relever de nombreuses irrégularités qui remettent en doute la crédibilité du scrutin présidentiel organisé le samedi 31 octobre 2020 à Abidjan.

«Le contexte politique et sécuritaire n’a pas permis d’organiser une élection présidentielle compétitive et crédible », a déclaré la mission électorale lors d’une conférence de presse organisée ce lundi à Abidjan.

«Plusieurs candidats n’ont pas participé à l’élection et une part importante de la population n’a pas participé à ce scrutin. Les appels de l’opposition à la désobéissance civile et les actes de violence qui ont suivi ont également impacté le scrutin. Ces problèmes menacent l'acceptation des résultats par la population et la cohésion du pays», soutient la mission d'bservation.

Qui évoque également un taux de participation mitigé, présentant de fortes disparités sur le territoire national "avec un taux élevé dans le nord, faible dans le centre et à l’ouest, et très variable dans le sud du pays".

"Le scrutin a été marqué par un grand nombre d’incidents et un environnement sécuritaire volatile. Ainsi, dans 6 des 17 régions observées, l’organisation du vote a été fortement impactée avec, à minima, 1 052 BV comptabilisés par nos observateurs, qui n’ont jamais pu ouvrir dans ces régions. Dans les autres régions observées, en dépit d’incidents localisés, le vote a pu globalement être organisé dans de bonnes conditions". Selon les premiers résultats donnés par la CEI, le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, est en tête du scrutin.

Ci-dessous l'intégralité du rapport de la mission conjointe d'observation électorale EISA-Centre Carter