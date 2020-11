Relations Alassane Ouattara-Macron : ça se complique !

Alassane Ouattara vient d'être réélu pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a récolté 94,27 % des suffrages exprimés au terme de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Mais la veille de la proclamation des résultats, la tension est montée entre le président ivoirien et son homologue français Emmanuel Macron.

Les relations sont tendues entre Ouattara et Macron

Sans surprise, Alassane Ouattara a largement remporté l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix était en réalité face à Kouadio Konan Bertin, après le refus de Pascal Affi N'guessan et d'Henri Konan Bédié de participer au scrutin présidentiel. Les deux opposants ivoiriens ont appelé leurs partisans au boycott actif de l'élection présidentielle et promis de ne pas reconnaitre le résultat des urnes.

Selon Africa Intelligence, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont eu un échange tendu au téléphone la veille de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission électorale indépendante (CEI). Notre source rapporte que le président français a demandé à son homologue ivoirien de poser "un geste majeur" en direction de l'opposition.

Il faut noter que lorsqu'Alassane Ouattara avait annoncé son retrait de la scène politique à la fin de son second mandat, Emmanuel Macron n'a pas manqué de le féliciter. "Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple", s'était exprimé le locataire de l'Elysée sur son compte Twitter.

Mais au décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, le dauphin d'Alassane Ouattara, le champion du RHDP revient sur sa décision et se porte candidat à la présidentielle.