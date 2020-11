Voici le gouvernement fictif que Mariatou Koné refuse d'intégrer

Nommé dans le Gouvernement du Conseil national de Transition mise en place par l'opposition, Professeur Mariatou Koné s'est dit tombée des nues. Sur sa page Facebook, la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté d'Alassane Ouattara a tenu à faire une mise au point, tout comme sa collègue Nialé Kaba.

Gouvernement du CNT / Mariatou Koné : « Je ne suis concernée ni de près ni de loin »

Le bras de fer est à son comble entre pouvoir et opposition à la suite de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors qu'Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel par la CEI, ses opposants ont annoncé une transition dont ils entendent mettre les instances sur pied.

Dans une liste des membres de ce gouvernement du Conseil national de transition (CNT) (non encore authentifié), figure le nom de Mariatou Koné. La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté du Président Ouattara a aussitôt tenu à faire un démenti formel sur sa page Facebook.

« Mon nom apparaît de façon récurrente sur les réseaux sociaux comme membre d’un gouvernement du Conseil national de transition qui serait formé par les partis politiques de l’opposition. Je tiens à rassurer tout le monde que je ne suis concernée ni de près ni de loin par des telles publications qui relèvent de la pure imagination et qui n’engagent que leurs auteurs », a déclaré le membre du gouvernement d'Hamed Bakayoko.

Puis, elle ajoute : « Les Ivoiriens, appelés aux urnes, ont renouvelé leur confiance au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, à qui j’adresse toutes mes félicitations et mes admirations pour cette réélection qui permettra de préserver et consolider les acquis en matière de paix et de développement pour notre pays. J’exprime mon attachement à la légalité des institutions de la République et au respect de l’ordre constitutionnel. »

Ci-dessous la liste du gouvernement fictif du Conseil national de transition qui circule sur les réseaux sociaux :

1. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : S.E.M. AIME HENRI KONAN BEDIE

2. VICE – PRESIDENT, GRAND MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE : S.E.M. LAURENT GBAGBO

3. PREMIER MINISTRE : TIDIANE THIAM

4. MINISTRE D’ETAT, SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE : MARCEL AMON TANOH

5. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE : M. GUILLAUME KIGBAFORI SORO

6. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES : M. PASCAL AFFI N’GUESSAN

7. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : PROF. MAMADOU KOULIBALY

8. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION : MME DANIELLE BONI CLAVERIE

9. MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE : M. VINCENT IRIE TOH-BI

10. MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE : DR. ABDALLAH MABRI TOIKEUSSE

11. MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME : MME AFFOUSSIATA BAMBA LAMINE

12. MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT : M. KATINAN KONE

13. MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : M. AHOUA DON MELLO

14. MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES : PROF. MARIE GILBERT AKE N’GBO

15. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : M. BERTRAND DIBY AKO

16. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL : PROF. MAURICE KACOU GUIKAHUE

17. MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE : PROF. GEORGES ARMAND OUEGNIN

18. MINISTRE DU BUDGET ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES : MME KABA NIALE

19. MINISTRE DU TRANSPORT : M. TEFFOU KONE

20. MINISTRE DES MINES ET DU PETROLE : M. THIERRY TANOH

21. MINISTRE DES EAUX ET FORETS : DR. ASSOA ADOU

22. MINISTRE DU TOURISNE ET DE L’INDUSTRIE HOTELIERE : M. JEAN MARIE SOMET

23. MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : MME PULCHERIE GBALET

24. MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS : M. CHARLES BLE GOUDE

25. MINISTRE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L’ENFANT : MME YASMINA OUEGNIN

26. MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE : PROF. MARIETOU KONE

27. MINISTRE, GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN : M. JEAN – LOUIS BILLON

28. MINSITRE DES VILLES ET DE LA SALUBRITE URBAINE : M. JACQUES GABRIEL EHOUO

29. MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE : M. GNAMIEN KONAN