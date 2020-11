Wilfried Zaha ne jouera pas contre Madagascar: Sa femme à terme

L’attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire, Wilfried Zaha, pourrait ne pas prendre part au match de ce jeudi contre Madagascar. Voici la raison.

Pourquoi Wilfried Zaha sera absent contre Madagascar

La rencontre entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et l'équipe de Madagascar, comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2021, prévue pour ce jeudi 12 novembre 2020 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, se disputera finalement à huis clos. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football (Caf) qui autorise seulement 200 personnes à prendre part à cette rencontre.

Le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Sidy Diallo, sera également absent à cette rencontre car il a été testé positif à la Covid-19. L’information émane d’un communiqué publié sur le site officiel de la Fif.

En plus de leur public, les Eléphants devront très certainement se passer de l’un de leurs meilleurs atouts offensifs, qui n’est autre que le redoutable attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha.

A en croire nos sources, le dribbleur ivoirien aurait contacté le sélectionneur Patrice Beaumelle pour lui annoncer son intention de rester en Angleterre au chevet de sa compagne qui est au terme de sa grossesse et qui devrait accoucher les heures qui suivent. Malgré les négociations du coach Patrice Beaumelle, l’attaquant de Crystal Palace n’est pas revenu sur sa décision de rester auprès de sa dulcinée.

A l’Instar de Wilfried Zaha, d'autres joueurs sélectionnés manquent également à l'appel. Il s’agit des attaquants Christian Kouamé et Jeremie Boga, évoluant respectivement à la Fiorentina et à Sassuolo. Ces deux pensionnaires de la série A italienne, n'auraient pas eu l'autorisation de voyager à cause des restrictions liées aux protocoles COVID-19.