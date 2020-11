Vilipendé mais réélu, voici comment Ouattara accueille son 3è mandat

Le chef de l' Etat Alassane Ouattara a présidé son premier Conseil des ministres post-élection, ce mercredi 11 novembre 2020. Le leader du RHDP a exhorté ses collaborateurs à démeurer sur le terrain en vue de l'apaisement du climat socio-politique.

Ouattara déplore le fait que "la période électorale (ait) malheureusement été émaillée par des actes de violences"

« Je vous demande d’être à nouveau sur le terrain pour amener les populations à l’apaisement et à la retenue en vue de préserver la paix et la cohésion sociale si chèrement acquises », a demandé Alassane Ouattara aux membres du gouvernement, à l’ouverture du Conseil des ministres, ce mercredi 11 novembre 2020. Le chef de l’exécutif ivoirien dont la légitimité est contestée par son opposition, a par ailleurs déploré les violences qui ont émaillé le processus électoral qui a conduit à son élection le 31 octobre dernier.

«La période électorale a malheureusement été émaillée par des actes de violences dans certaines localités suite au mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition. Ces incidents que je déplore ont eu des conséquences parfois dramatiques », a déploré le président Ouattara qui a exprimé sa compassion à l’ensemble des victimes et parents des victimes de ces tragiques évènements.

Le chef de l'Etat a toutefois tenu à rendre une fière chandelle aux cadres de son parti, qui se sont investis corps et âmes pour lui assurer une victoire écrasante à l’élection présidentielle. « Je me réjouis du soutien et de la confiance renouvelée de nos concitoyens à qui je réitère mes sincères remerciements. Je l'accueille comme une exhortation à poursuivre les actions de paix et de développement que nous avons entamées ensemble depuis bientôt 10 ans. Je tiens à vous féliciter pour l'important travail accompli pendant 10 ans par le gouvernement, pour permettre la tenue effective de ce scrutin conformément à la constitution », s’est réjoui le président Ouattara.

«Je voudrais aussi vous féliciter pour votre implication personnelle dans vos localités respectives durant la période de campagne pour porter notre message de paix et de développement à nos populations », a-t-il déclaré à l’endroit des membres du gouvernement. Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel avec 94,27 % des suffrages exprimés. Cette victoire, il dit la devoir à son ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé subitement le 8 juillet dernier des suites d’un arrêt cardiaque.