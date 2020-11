Blé Guirao (UDPCI) trouve suspecte la rencontre Ouattara - Bédié

La rencontre en tête-à-tête prévue, ce mercredi, entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'est pas du goût d'autres membres de l'opposition. Jean Blé Guirao, Secrétaire général de l'UDPCI, dont le parti est adhérent au Conseil National de Transition (CNT), trouve suspect que son leader, Albert Toikeusse Mabri, soit mis de côté dans cette initiative de dialogue.

Jean Blé Guirao dénonce « une manœuvre et un schéma machiavélique »

L’UDPCI ET LA PLATEFORME ARC EN CIEL TROUVENT SELECTIVE ET SUSPECTE LA DEMANDE DE DIALOGUE DE M. OUATTARA

M. Alassane OUATTARA a fait une longue adresse télévisée ce lundi 9 Novembre 2020, jour où le Conseil constitutionnel manifestement aux ordres de l’exécutif, a validé les résultats de la parodie d’élection du 31 Octobre 2020. Contre toute attente, M. OUATTARA qui jusque-là est resté imperméable aux appels incessants de l’opposition pour un dialogue inclusif avant ladite élection a appelé à un dialogue « franc et sincère » avec le Président Henri Konan BEDIE, Président du Conseil National de Transition (CNT).

Une main tendue (si c’en est vraiment une) qui cache mal une manœuvre et un schéma machiavélique hautement programmés avant le scrutin présidentiel ; réussir un passage en force malgré l’inconstitutionnalité de sa candidature et ensuite ouvrir un simulacre de dialogue politique pour mieux étouffer et diviser l’opposition, voire l’éteindre à jamais. Sinon, pourquoi rester insensible aux multiples appels au dialogue aux fins de créer un consensus préalable autour de l’élection ? Pourquoi attendre qu’un décompte macabre soit enclenché avec ces nombreux décès et destructions pour proposer un dialogue qui plus est reste sélectif ? Avec qui discuter quand les principaux animateurs du CNT sont assignés à résidence, emprisonnés ou même poursuivis ?



Autant de questions qui fondent le scepticisme de la Direction de l’UDPCI et de la Plateforme Arc-en-ciel quant à la sincérité de M. OUATTARA dans son offre de dialogue. Comment désigner un adversaire avec qui dialoguer alors même que plusieurs forces politiques réunies au sein du CNT sont engagées dans la lutte contre ce 3ème mandat anticonstitutionnel et interdit ?

Il est clair pour l’UDPCI et la Plateforme Arc en Ciel que M. OUATTARA demeure fidèle à sa stratégie favorite : diviser pour régner. Et dans le cas précis, isoler le Président AIME HENRI KONAN BEDIE.

En conséquence, l’UDPCI et la plateforme Arc-En-Ciel, avec à leur tête, le Docteur MABRI TOIKEUSSE ALBERT Abdallah, en appelle à la vigilance de toute l’opposition et réitère les conditions minimales préalables à un dialogue franc et constructif:

- L’annulation du simulacre d’élection du 31 octobre 2020 ;

- L’Arrêt immédiat du harcèlement judiciaire des leaders de l’opposition ;

- L’arrêt des arrestations arbitraires et en dehors de toute procédure légale des cadres de l’opposition ;

- La levée immédiate et sans conditions du blocus des résidences de tous les leaders de l’opposition ;

- La libération de tous les prisonniers politiques et le retour sécurisé de tous les exilés ;

- L’ouverture d’une enquête internationale sur les nombreuses tueries et violations de droits de l’homme en Côte D’Ivoire, avant, pendant et après ce simulacre d’élection du 31 octobre 2020.

Fait à Abidjan, le 11 novembre 2020

Pour la Direction de l’UDPCI

Et de la Plateforme arc-en-ciel

Pour son Président

Le Secrétaire général de l’UDPCI

BLÉ GUIRAO JEAN DEBADEA