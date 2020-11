La Côte d'Ivoire a connu des heures chaudes avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Ces violences ont engendré des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels. À la suite d'Amnesty International et d'autres organisations, le Collectif des élus binationaux de France (CEBIF) condamne ces violences et appelle les autorités ivoiriennes à faire la lumière sur les assassinats lors des manifestations.

Face aux violences postélectorales, les élus binationaux haussent le ton