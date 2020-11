Vonan Fulgence (NCC) crache ses vérités à Bédié et à l'opposition

Vonan Fulgence, secrétaire général de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), a sommé l’opposition ivoirienne de faire cesser les violences électorales en Côte d'Ivoire.

Depuis Bonoua, Vonan Fulgence (NCC) met en garde l'opposition: "Que cesse le désordre !"

« Détruire les biens de l'État ou d'autrui n'est pas une œuvre utile. Que cesse le désordre », a argué Vonan Fulgence, Secrétaire général de la Nouvelle convergence citoyenne (NCC). Cette mise en garde du collaborateur du président Thomas Noba, est consécutive à l’atmosphère socio-politique délétère qui prévaut dans le pays en dépit de la fin du processus électoral.

Henri Konan Bédié et l’opposition politique ivoirienne se refusent toujours de reconnaitre la victoire du président Alassane Ouattara, candidat déclaré élu par le Conseil constitutionnel avec 94,27% des suffrages exprimés à l’issue de la présidentielle du 31 octobre 2020. Les manifestations relatives au scrutin électoral, ont fait au moins 85 morts, des centaines de blessés et d'importants dégâts matériels.

« L'élection présidentielle a eu bien lieu et est finie. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a élu le président Ouattara qui sera bientôt investi. L'heure est donc maintenant au travail. Nos jeunes frères et enfants ont repris le chemin de l'école; ils ont aussi un avenir glorieux à préparer et à préserver », prévient le cadre de la NCC. « Il faut que l'opposition se ressaisisse; le désordre qu'elle fait subir à notre pays ne sera pas favorable à la nouvelle génération à venir », a alerté Vonan Fulgence.

Puis d’ajouter : « Nous avons vu tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire a subi ces dernières décennies. Aujourd’hui, nous nous devons de traduire en projet politique, les principes de conviction, d'échange, de dialogue, d'amour, de solidarité et de paix », a-t-il fait savoir. La NCC qui a appelé récemment ses partisans à voter massivement pour le candidat Alassane Ouattara du RHDP, initie, dans les prochains jours, une vaste tournée d'écoute, d'échanges et de sensibilisation des populations à la paix.