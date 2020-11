Violences postélectorales : « Les témoignages horribles » de Claudy Siar

La Côte d'Ivoire a connu une vague de violences, liée à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Tout en évoquant les témoignages horribles qui lui sont parvenus, Claudy Siar cherche les racines du mal ivoirien.

Claudy Siar en quête des "racines" du mal ivoirien

Plusieurs localités ivoiriennes, notamment Daoukro, Bongouanou, M'Batto, Dabou, Bonoua, pour ne citer que celles-là, ont été le théâtre de violences en marge du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. À en croire Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, ces violences ont fait 85 morts et 484 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. Le ministre de la Communication et des Médias a par ailleurs ajouté que 225 personnes ont été interpellées, 176 inculpées et 45 placées sous mandat de dépôt.

Des maisons brulées, des personnes découpées à la machette ou tuées par balle, un individu décapité à Daoukro et dont la tête a servi de ballon de jeu à ses bourreaux. Ces images postées sur les réseaux sociaux continuent d'émouvoir et de choquer les internautes à travers la planète.

Outré par toutes ces atrocités, Claudy Siar a lancé cette alerte dans un tweet : « Il me revient des témoignages horribles sur des assassinats ciblés en Côte d’Ivoire. Le problème reste le même. Les familles des assassinés ne parlent jamais. Et donc, toutes les suppositions sont possibles. Les violences d’aujourd’hui ont des racines lointaines et profondes. »

À noter qu'Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Contestant cette élection, l'opposition, qui évoque un viol de la Constitution, a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif.