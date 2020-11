Patricia Balme aux proches de Guillaume Soro : "Restons sereins"

Guillaume Soro est dans le collimateur du pouvoir d'Alassane Ouattara. Le président ivoirien a transmis un mandat d'arrêt à l'Élysée. Il vise le député de Ferké et trois de ses proches, notamment Fofana Aboulaye, Issiaka Fofana et Touré Moussa. Devant l'inquiétude qui semble gagner le camp des soroistes, Patrica Balme, communicante de l'ancien président de l'Assemblée nationale, les invite à garder leur sérénité.

Le message de Patricia Balme aux proches de Guillaume Soro

Alassane Ouattara est déterminé à voir croupir Guillaume Soro derrière les barreaux. Le chef de l'État ivoirien a annoncé au cours d'une interview que son ancien protégé mérite la prison à perpétuité. "Pour lui, ce sera la prison. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu’il a fait. Après les mutineries de 2017, on a trouvé des tonnes d’armes chez lui. Puis nous en avons trouvé au siège de son parti. En quoi un président de l’Assemblée nationale a-t-il besoin d’avoir des lance-roquettes au siège de son parti ? Il y avait une organisation en vue d’effectuer un coup d’État", avait confié Alassane Ouattara à Le Monde. Au lendemain de sa réélection, le numéro un ivoirien a remis un mandat d'arrêt aux autorités françaises à l'encontre de Guillaume Soro, Fofana Abdoulaye, Issiaka Fofana et Touré Moussa.

Il ne faut pas oublier que le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) a appelé l'armée ivoirienne à se soulever contre le pouvoir ivoirien. Ce qui a suscité la colère d'Emmanuel Macron. "Il n’a pas à créer le désordre et sa présence n’est pas souhaitée, sur notre territoire, tant qu’il se comportera de cette manière. Nous ne souhaitons pas qu’il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français. Autant nous pouvons accueillir des combattants de la liberté et toute personne qui serait menacée chez elle, autant nous n’avons pas vocation à protéger des activistes qui cherchent à déstabiliser un pays", a dit le président français dans les colonnes de Jeune Afrique.

Toutes ces menaces n'ont pas l'air d'ébranler Patricia Balme. La communicante proche de Guillaume Soro lance un appel à la sérénité. "Restons sereins. En voulant faire de @SOROKGUILLAUME un paria, le régime dictatorial ivoirien a fait de lui, le nouvel Edmond Dantès de la Côte d’Ivoire. Relisez le roman d’Alexandre Dumas: “Le comte de Monte-Cristo”, qui illustre le triomphe d’un homme après des années d’injustice", a-t-elle écrit sur Twitter.