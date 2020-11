Agboville: La Poste de Côte d’Ivoire se rapproche des populations

La Poste de Côte d’Ivoire a exposé sur les nouveaux produits qu’elle offre aux populations. C'était le mercredi 25 novembre 2020 à Agboville lors d'une séance d’informations et de sensibilisation, initiée par son directeur général, Gnamba-Yao Isaac, par ailleurs 1er vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Agboville : Des directeurs et chefs de services sensibilisés sur les nouveaux produits de la Poste de Côte d’Ivoire

«La Poste est l’ancêtre de tout ce qui est télécommunication. La poste, quelles que soient les évolutions, sera toujours présente. Mais, pour être présente, nous devons nous adapter à ses innovations. Et, c’est la raison de notre présente à Agboville, aujourd’hui. La Poste de Côte d’Ivoire, depuis quelques années, a impulsé une nouvelle dynamique qui est entrain de s’adapter progressivement. (…) L’État, c’est nous tous, surtout vous les représentants de l’État sur le terrain, qui pouvez mieux nous aider », a expliqué Siaka Koné, directeur commercial et marketing de la Poste de Côte d’Ivoire.

Pour le chef de délégation, la Poste de Côte d’Ivoire s’est donnée pour ambition, depuis quelques années, d’être la "Maison du citoyen" au profit de l’État et des entreprises afin de servir toutes les populations d’où qu’elles se trouvent et d’être le prolongement de l’État sur toute l’étendue du territoire national. « Nous allons vous présenter quelques uns de nos services qui pourraient vous intéresser pour une mise en œuvre efficiente d’une collaboration. Et, à terme, mettre en place entre vous et la Poste, un partenariat gagnant », a insisté Siaka Koné.

Poursuivant, il a ajouté que: «la poste physique à travers la boite postal, le courrier, le déménagement; la poste numérique assortie des cybercentres, documents.ci et le transfert d’argent, le change manuel, qui découlent de la poste financière sont les principaux produits de la plus vieille des institutions de Côte d’Ivoire ».

Créée en 1998, la Poste de Côte d’Ivoire est une société d’État ivoirienne, forte d’environ 200 bureaux au niveau national, succédant à plusieurs organisations assurant auparavant ce service public.

Tizié T.

Correspondance particulière