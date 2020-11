La première édition des Awards de la presse numérique lancée

Le lancement de la toute première édition des Awards de la presse numérique a lieu, jeudi 26 novembre 2020, à la maison de la presse au Plateau.

Les Awards de la presse numérique prévus pour le 18 décembre prochain

La Plate-forme de la Presse Numérique de Côte d'Ivoire - PNCI a procédé au lancement de la première édition du Salon et des Awards de la presse numérique, le jeudi 26 novembre 2020 à la Maison de la Presse d'Abidjan. C'était en présence du directeur de la Direction des Partenariats et du Développement des Médias (DPDM) du Ministère de la Communication et des Médias, Guillaume Beda; des représentants des organes de régulation, des faîtières et organisations professionnelles des médias, et de la presse nationale et internationale.

Selon le Président de la PNCI, Joël NIANZOU, le salon et les Awards se dérouleront le 18 décembre 2020 dans la commune du Plateau, à Abidjan. L'espace CRRAE UMOA abritera le salon et la Maison des Entreprises, la cérémonie des Awards. Le thème principal du salon est « L’impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d'Ivoire».

Il y a aura :

- trois (3) conférences plénières animées par des professionnels et des spécialistes

- un comité scientifique d'experts

- un espace d'exposition dénommée "Press Smart City"



- un espace B2B

- plus de 300 participants attendus

- plus de 30 exposants attendus.

L'objectif visé par ce Salon est de promouvoir et de professionnaliser le secteur. Par ailleurs, en ce qui concerne les Awards, on retient que les œuvres en compétition, sont celles comprises entre la période de juin 2019 à novembre 2020.

Les distinctions se présentent comme suit:

- Les Prix entreprises et médias :

Prix de la Meilleure Entreprise de presse numérique de Côte d’Ivoire

Prix des meilleurs supports médias :

 Prix de la Meilleure AGENCE DE PRESSE

 Prix du Meilleur JOURNAL EN LIGNE

 Prix de la Meilleure WEB TV

 Prix de la Meilleure WEB RADIO

 Prix de la Meilleure APPLICATION MEDIA

 Prix du Meilleur AGREGATEUR DE CONTENU

 Prix du Meilleur MEDIA COMMUNAUTAIRE

 Prix du Meilleur MEDIA PARTICIPATIF

 Prix du Meilleur BLOG de Côte d’Ivoire

 Prix de la meilleure communication virale

 Prix de la meilleure initiative digital

- Les Prix individuels :

Prix du Journaliste web de l’année

Prix du Blogueur de l’année

Prix du meilleur influenceur web de l’année pour le développement et la cohésion sociale

Notons que les Awards visent à célébrer l'excellence et à distinguer les meilleurs du secteur. Et les distinctions concernent tous les acteurs, tous les médias et toutes entreprises de presse numériques sans distinction d'associations, installées en Côte d'Ivoire. Les nominés seront connus 18 décembre 2020. Enfin, la PCO de l'événement est Mlle Marie-Josette Tchoum. Elle est secondée par Mlle Eulalie Kouassi. Toutes les deux responsables de la Commission Partenariat/Event de la PNCI.