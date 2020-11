Dialogue Ouattara-Bédié : La mise en garde de Nathalie Yamb

Nathalie Yamb est farouchement opposée à un gouvernement d'ouverture sous la houlette d'Alassane Ouattara. La militante camerouno-suisse vient de mettre l'opposition ivoirienne en garde contre toute collaboration avec le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Nathalie Yamb dit "non" à un gouvernement d'ouverture

Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat dans une atmosphère surchauffée. La candidature de l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) à l'élection présidentielle de fin octobre 2020 a suscité de vives manifestations dans plusieurs localités du pays. Malgré le refus d'Henri Konan Bédié et de Pascal Affi N'guessan, respectivement candidats du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et du FPI (Front populaire ivoirien), de prendre part au scrutin présidentiel, le président sortant a remporté la bataille électorale dès le premier tour contre Kouadio Konan Bertin (KKB).

Au lendemain de sa réélection, Alassane Ouattara s'est dit prêt à dialoguer avec l'opposition ivoirienne. Dans son discours du lundi 9 novembre 2020, il a fait remarquer que ce "scrutin est le couronnement d’un processus entamé depuis trois ans, marqué par plusieurs dialogues du Gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile".

Le président nouvellement élu a regretté "la décision de certains candidats retenus par le Conseil constitutionnel, qui sont délibérément sortis du processus démocratique". Il faut rappeler qu' Emmanuel Macron qui s'exprimait dans les colonnes de Jeune Afrique, a reconnu que le chef d'État ivoirien devra sans doute faire des gestes d’ouverture dans la composition du prochain gouvernement ainsi qu’à l’égard des jeunes générations des partis politiques. Dans un pays où plus de 60 % de la population a moins de 35 ans, il serait bon que le prochain président ait moins de 70 ans".

Pour Nathalie Yamb, il n'est point question que l'opposition entre dans le prochain gouvernement d'Alassane Ouattara. "Aucun opposant ne rejoindra le gouvernement illégal et illégitime de Ouattara. Celles et ceux qui siégeront dans un tel gouvernement ne seront pas des opposants, mais des membres & alliés d’un pouvoir hors-la-loi, et ils seront traités comme tel", a prévenu la dame de Sotchi sur Twitter.

Pour la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, "il n’y a rien de pire que les gouvernements d’union, synonymes de partage de gâteau et d’association de malfaiteurs. J’y suis opposée. C’est différent de gouvernement de transition, d’une durée courte (12 mois) et avec une mission précise (réforme du cadre législatif électoral)".

Nathalie Yamb a été expulsée de la Côte d'Ivoire le 2 décembre 2019. Les autorités ivoiriennes lui reprochaient de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Elle vit désormais en Suisse.