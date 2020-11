Drame : L'explosion d'un car fait au moins 6 morts au Burkina Faso

L’explosion d’un car de transport en commun, au Burkina Faso, avec à son bord des passagers, a fait plusieurs morts, vendredi, sur la route nationale N°1 à la sortie de Ouagadougou.

06 personnes décédées et 14 blessés dans un accident au Burkina Faso

Le drame est survenu l’après-midi du vendredi 27 novembre 2020 sur la route nationale No 1 (RN1), juste au premier poste de contrôle de police après le péage à la sortie de Ouagadougou.

Un car de transport en commun est parti en fumée avec à son bord plusieurs passagers. Le premier bilan dressé par les autorités burkinabés, fait état d’au moins 6 morts dont un bébé de 18 mois.

« Les premières constatations ont permis d’établir un bilan provisoire de six (06) personnes décédées et de quatorze (14) blessés dont certains graves », informe un communiqué des autorités gouvernementales.

Ci-dessous, le communiqué du gouvernement burkinabè.

Dans la soirée du vendredi 27 novembre 2020, un accident survenu à la sortie ouest de Ouagadougou, sur la route nationale Nº1 (axe reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso) entre une voiture et un mini car transportant des passagers et des marchandises, de la compagnie Dianda et frères a entrainé une série d’explosions.

Les populations riveraines puis les pompiers arrivés sur les lieux ont porté secours aux passagers et maitrisé le feu. Les premières constatations ont permis d’établir un bilan provisoire de six (06) personnes décédées et de quatorze (14) blessés dont certains graves.

Les blessés ont été immédiatement évacués au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pissy pour recevoir des soins médicaux appropriés. Le Gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il appelle les transporteurs à adopter des comportements responsables afin de protéger la vie des personnes dont ils ont la charge.