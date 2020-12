Affaire Yodé et Siro: Blé Goudé rafraîchit la mémoire au régime Ouattara

Charles Blé Goudé a apporté son soutien à Yodé et Siro, le mythique groupe zouglou ivoirien convoqué ce mercredi à la Gendarmerie nationale.

Blé Goudé: Yodé et Siro avaient "fait une escale à Yamoussoukro, pour une prestation à l'investiture du candidat du RDR, Alassane Ouattara"

« Nous avons reçu ce soir (mardi) une convocation du Commandement supérieur de la Gendarmerie nationale section de recherches pour motif : Enquête judiciaire. Nous irons demain 2 décembre (ce mercredi) répondre à ladite convocation », annonçaient mardi nuit Yodé et Siro sur les réseaux sociaux. Une convocation qui fait suite à leur sortie musclée du dimanche contre le procureur Adou Richard dont la conduite des dossiers relatifs à la crise post-électorale ivoirienne fait l’objet de vives polémiques sur la toile.

Ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye et amoureux du zouglou, Charles Blé Goudé a apporté son soutien à Yodé et Siro. « J'étais en prison, et vous m'avez visité. Dès mon acquittement, vous êtes venus ici à La Haye pour me manifester votre solidarité. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes convoqués pour " enquête judiciaire". Je vous porte en prière et je vous soutiens. Notre relation est vieille d'années et je n'ai jamais interféré dans votre travail », a écrit Charles Blé Goudé sur sa page Facebook.

L’ex-leader de la Galaxie patriotique a profité pour raconter une anecdote qui démontre que ces deux artistes ont toujours été libres de leurs opinions. « Je me souviens vous avoir invité à Man où je séjournais. Avant de rallier Man pour me rejoindre, vous aviez fait une escale à Yamoussoukro, pour une prestation à l'investiture du candidat du RDR, Alassane Ouattara. La chanson que vous aviez chantée n'était pas du tout élogieuse pour mon candidat, Laurent Gbagbo. Et pourtant, cela n'a jamais affecté nos rapports », a témoigné le président du COJEP.

« Nous avons toujours vécu dans le respect de nos différences. Je suis zouglou dans le sang et je sais que le zouglou est une expression musicale qui dénonce et dit haut ce que le peuple pense bas », dira Charles Blé Goudé. Convoqués ce mercredi 02 décembre à la Brigade de recherche de la gendarmerie, Yodé et Siro y sont accompagnés d’un collectif d’Avocats conduit par Maîtres Bakayoko Binta, Eric Saki. L’audition initialement prévue à 9 h a été reconduite pour 11 h.