Tiken Jah tape du poing sur la table et exige la libération de Yodé et Siro

Tiken Jah Fakoly vient de donner de la voix relativement à l'affaire Yodé et Siro. Le chanteur de reggae ivoirien connu pour son engagement a appelé les autorités ivoiriennes à libérer les deux chanteurs qui ont été convoqués au service recherches de la gendarmerie après une sortie contre le procureur Adou Richard.

Tiken Jah Fakoly interpelle le procureur Adou Richard pour Yodé et Siro

Dans l'affaire Yodé et Siro, plusieurs voix s'élèvent pour demander la relaxe des deux chanteurs de zouglou. Parmi celles-ci se trouve celle de Tiken Jah Fakoly, de son vrai nom Doumbia Moussa. En effet, la star du reggae a brisé le silence en interpellant Adou Richard, le procureur de la République à travers un message publié sur sa page Facebook. "Libérez Yodé et Siro ! En tant qu'artistes engagés, ils n'ont fait que dire ouvertement ce que pensent certains Ivoiriens", a écrit l'auteur du célèbre tube "Mangécratie". Ce message de Tiken Jah Fakoly a suscité une vive réaction de la part des internautes. Pour eux, le reggaeman ivoirien sort enfin de son profond sommeil. Il est reproché au natif d'Odienné d'avoir gardé le silence depuis l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011. En clair, le chanteur qui s'était montré très critique envers le régime de Laurent Gbagbo aurait subitement décidé de fermer les yeux sur les dérives du régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Il lui est reproché son manque de prise de position claire dans la question du 3e mandat d'Alassane Ouattara.

Rappelons qu'avant Tiken Jah fakoly, la Fédération nationale des artistes zouglou (FENAZ), par la voix d'Ossohou Hugues Patrick dit Pat Saco, a présenté ses excuses au procureur Adou Richard. "Nous, artistes ivoiriens, qui apportons la joie à nos populations au quotidien, venons humblement en ce jour, avec la bénédiction du chef de l'État et de tout le gouvernement ivoirien, demander pardon à monsieur le procureur général de la République, M. Adou Richard pour l'atteinte à son intégrité morale faite par nos amis lors de leur dernière représentation. Ne dit-on pas que l'erreur est humaine, le pardon divin et qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée ?", s'est-il exprimé.

Fadal Dey emboite le pas à Tiken Jah Fakoly

Outre Tiken Jah Fakoly, Fadal Dey, un autre chanteur de reggae a également plaidé la cause de Yodé et Siro. Il a "humblement et sincèrement demandé pardon du fond du coeur à monsieur Adou Richard". "Je suis solidaire de la souffrance actuelle que vivent mes collègues artistes et je prie que les démarches entreprises dans le sens de leur libération soient prise en compte et soit effectif. Monsieur le procureur de la République, les deux mains dans le dos je demande votre clémence. Pardon, pardon, pardon...", a-t-il ajouté. Bebi Philip, Meiway, Le Magnific, Ariel Sheney et bien d'autres artistes ont démontré leur solidarité aux enfants venus de Gbatanikro.

Yodé et Siro ont été convoqués à la gendarmerie nationale le mercredi 2 décembre 2020 pour avoir publiquement fait des remontrances au procureur Adou Richard concernant les violences nées lors du processus électoral en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un concert le dimanche 29 novembre 2020.