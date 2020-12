Invité par Ouattara, Henri Konan Bédié pris entre deux feux

Henri Konan Bédié répondra-t-il favorablement à l’invitation à participer à la cérémonie d’investiture du président Alassane Ouattara ?

Innocent Yao (JPDCI): "Henri Konan Bédié ne peut même pas partir"

La question reste pendante à moins d’une semaine de la cérémonie d'investiture prévue le lundi 14 décembre 2020 à Abidjan. Mais dans le sillage d' Henri Konan Bédié, l’on s’attend plus à un refus catégorique du Sphinx de Daoukro. Selon Innocent Yao, le président de la jeunesse urbaine du PDCI, accepter l'invitation du président Alassane Ouattara, serait trahir la mémoire des victimes des violences électorales d'octobre.

« Il ( Ndlr: Henri Konan Bédié) ne peut même pas partir. Pour la mémoire de nos camarades qui sont morts et qui jusqu’à présent n’ont obtenu justice, il ne peut même pas partir », a lâché Innocent Yao, interrogé par 7info. Pour lui, l’invitation adressée par voie de presse au chef de file de l’opposition, est « une provocation de trop ».

« Cette invitation est une provocation de plus, c’est une provocation de trop. Dès l’instant où une Constitution est violée et qu’il y a des manifestations pacifiques pendant lesquelles il y a des tueries et des arrestations et que, par la suite, on vient nous tendre une invitation à une investiture d’une élection qu’on a boycottée, c’est une provocation de trop », a-t-il déclaré.

Malgré l’accalmie constatée ces derniers jours, suite à la rencontre du 11 novembre entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, l’opposition politique ivoirienne continue de contester la réélection du chef de l'Etat sortant à un troisième mandat. On se souvient qu'elle avait lancé un mot d’ordre de désobéissance civile, suivi du boycott actif du processus électoral qui a vu la réélection d'Alassane Ouattara à plus de 94 %.

Henri Konan Bédié va-t-il écouter les caciques du PDCI, farouchement opposés à tout rapprochement avec le pouvoir, ou va-t-il se mettre au dessus de la mêlée pour laisser une place à la paix et à la cohésion sociale? Attendons de voir...