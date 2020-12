Libération d' Affi N'guessan: La pression s'accentue sur Ouattara

Le Comité central du Front populaire ivoirien (FPI) demande la libération de son président Pascal Affi N'guessan, arrêté depuis novembre pour sédition.

Le FPI exige la libération sans conditions de son président Affi N'guessan

« Le Comité Central du Front Populaire Ivoirien (FPI) (…) exige la libération du Premier Ministre AFFi N'Guessan Pascal, Président du FPI, acteur incontournable de la scène politique ivoirienne et la libération des autres détenus politiques », a déclaré le FPI dans une déclaration à l’issue d'une réunion tenue le samedi 12 décembre 2020.

Le Parti dit se féliciter du dernier discours à la Nation du Président du PDCI, Henri Konan Bédié, président de la plate-forme des partis de l'opposition.

Mercredi, Bédié mettait fin au Conseil national de transition (CNT ), invitant le régime, non plus à un tête-à-tête Bédié-Ouattara, mais plutôt à un dialogue inclusif qui prenne en compte tous les acteurs politiques ivoiriens ainsi que toutes les couches sociales.

Mieux, il avait aussi appelé à la libération des prisonniers politiques et d'opinions, notamment Pulchérie Edith Gbalet, Maurice Kakou Guikahué et le porte-parole de l’opposition, Pascal Affi N’guessan.

Communiqué du Comité Central du FPI exigeant la libération de Pascal Affi N’guessan

Le Comité Central du Front Populaire Ivoirien (FPI), réuni en sa troisième session ordinaire, ce samedi 12 décembre 2020, au siège du parti, après avoir délibéré sur les questions inscrites à l'ordre du jour:

exige la libération du Premier Ministre AFFi N'Guessan Pascal, Président du FPI , acteur incontournable de la scène politique ivoirienne et la libération des autres détenus politiques.

Le Comité Central soutient la Direction du parti pour le choix du dialogue politique indispensable à la cohésion sociale , à la paix, ainsi qu'à la consolidation de la démocratie.



A cet effet, le Comité Central félicite le President Bédié , Président du PDCI et Président de la plateforme des partis de l'opposition, pour sa proposition de sortie de crise et pour toutes les décisions qui concourent à la paix et au rapprochement des Ivoiriens, en appelant au dialogue national inclusif et à la libération des prisonniers.

Le Comité Central exhorte le parti à se tenir prêt pour les prochaines élections et instruit la Direction du parti à œuvrer pour qu'elles se déroulent dans des conditions transparentes.

Le Comité Central exprime son soutien au Président du parti.

Fait à Abidjan, le 12 décembre 2020



Le Comité Central