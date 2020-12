Un carnage évité de justesse par la police, ce samedi, à Anyama

La promptitude des agents de la police nationale a permis d'éviter de justesse un autre drame à Anyama. Des individus qui se livraient à une bagarre rangée, samedi, dans cette commune naguère paisible, ont été interpellés par les forces de l'ordre.

Le nom de la commune d'Anyama rime ces derniers temps avec certains évènements on ne peut plus graves. En juin 2019, un jeune de ladite commune meurt emporté par les eaux pendant qu'il est filmé. Moins d'un an après ce drame, une jeune dame, en colère, poignarde son cousin et le tue. Le 18 juin, Anyama est à nouveau frappé par un éboulement dû aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le grand-Abidjan ces derniers mois. Le glissement de terrain a causé plus d'une dizaine de morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels.

Les habitants de la commune ne se sont pas encore remis de leurs émotions qu'un autre drame a failli plonger la cité de la cola dans le désarroi, n'eût été la dextérité et la promptitude des agents de police alertés à temps. Il ressort des faits relatés sur la page Facebook de la police nationale que « le samedi 12 décembre 2020, aux environs de 10h15, suite à une information selon laquelle un groupe de jeunes du quartier Berte se livrerait à une bagarre, des agents de Police du Commissariat d’Anyama, appuyés par un Groupement Mobile d’Intervention (GMI) et des agents de Police du District d’Abobo se sont rendus sur les lieux. Une fois arrivés, ils ont procédé à l’interpellation de neuf (09) individus. Ils ont également saisi huit (08) machettes et deux (02) couteaux ».

Notons par ailleurs que l'information livrée par les agents des forces de l'ordre ne fait pas état de victimes. Une enquête est toutefois en cours pour élucider les motifs de la bagarre rangée.