Investi pour un mandat de 5 ans : Alassane Ouattara fixe ses priorités

Alassane Ouattara a été officiellement investi pour un 3e mandat de cinq ans à la tête de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée le lundi 14 décembre 2020 en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le président ivoirien a saisi l'occasion pour dévoiler ses priorités pour les années à venir.

Alassane Ouattara engagé pour l'éducation, la formation et l'emploi

Lundi 14 décembre 2020, Alassane Ouattara a été investi après avoir été élu à l'issue du scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020. Le président ivoirien a déclaré que pour ce nouveau mandat, la réussite économique de la Côte d'Ivoire "doit se mesurer, au-delà de la croissance de la richesse nationale, par notre capacité à offrir encore plus d'opportunités à chaque citoyen ivoirien aspirant à un mieux-être, notamment aux plus jeunes". Il a par ailleurs laissé entendre que la priorité de son action sera centrée "sur l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes".

Pour Alassane Ouattara, "l’éducation est un droit inaliénable pour tous les enfants de notre pays. Il est également le gage de la transmission des valeurs de génération en génération". C'est pour cette raison qu'il s'engage à ne ménager "aucun effort pour préserver et garantir ce droit fondamental".

Poursuivant, le chef de l'État a soutenu qu'il veillera à ce que la transformation structurelle de l'économie ivoirienne soit créatrice de plus d’emplois pour les jeunes diplômés. "Nous allons multiplier, sur l’étendue du territoire national, les Centres de formation professionnelle afin d’offrir une seconde chance à nos jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d’apprendre un métier ou de se diriger vers l’auto-emploi", a promis Alassane Ouattara.

Le président nouvellement investi n'a pu s'empêcher de se vanter du travail accompli durant ces deux précédents mandats. "Toutes les revues conduites depuis 2012, dans le cadre de nos programmes avec le Fonds monétaire international, ont été concluantes et ont permis à la Côte d’Ivoire de bénéficier de ressources importantes et de se positionner comme un pays capable de mettre en œuvre des réformes économiques et financières de grande ampleur", a-t-il rappelé.