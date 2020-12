3è mandat de Ouattara: Les Etats-Unis désavouent Bédié

Les États-Unis d’ Amérique ont reconnu lundi 14 décembre 2020, le chef de l'Etat Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d’Ivoire, en dépit de la controverse autour du scrutin du samedi 31 octobre dernier.

Côte d'Ivoire: Ouattara reçoit la reconnaissance des États-Unis

« Les États-Unis d’ Amérique reconnaissant SEM Alassane Ouattara, en tant que président de la République de Côte d’Ivoire et sont heureux de poursuivre l’étroite coopération bilatérale à travers toute la gamme de nos valeurs et intérêts partagés », a réagi l’ambassade américaine, dans un communiqué publié ce lundi. L’administration Trump encourage toutefois les autorités ivoiriennes à poursuivre les efforts visant à promouvoir la réconciliation et l’inclusion dans le respect universel "des normes démocratiques" sans distinction "d’affiliation de parti politique".

Alassane Ouattara a été réélu à un troisième mandat présidentiel avec plus de 94,27 % des suffrages exprimés, dans un contexte de violence généralisée. L’opposition politique ayant appelé à la « désobéissance civile » et au « boycot» du scrutin au motif en protestation à la candidature du chef de l'Etat sortant. Les violences qui en ont découlé, ont fait au moins 85 morts, près de 500 blessés et d’importants dégâts matériels.

La rencontre du mercredi 11 novembre, entre Henri Konan Bédié, le chef de file de l’opposition, et le président Ouattara, a certes contribué à apaiser le climat social mais les problèmes de fond demeurent. L’opposition ne reconnait toujours pas la "légitimité" du président déclaré élu par le Conseil constitutionnel et se dit favorable à l’ouverture d’un "dialogue national", en vue d’aplanir les divergences avec le pouvoir.

Un appel rejeté par le RHDP (parti du président Ouattara) dont le champion a été investi ce lundi 14 décembre au Palais de la présidence au Plateau, en présence de plusieurs chefs d'Etat africians.