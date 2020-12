Agboville: Les élèves s'octroient des congés anticipés de Noël

Après plusieurs tentatives avortées de perturbations des cours à Agboville, les élèves ont finalement réussi à se donner des congés anticipés, ce mardi 15 décembre 2020.

Congés de Noël anticipés pour les élèves d' Agboville

Une fois de plus, ce sont des coups de sifflets et des jets de pierres accompagnés parfois d'actes de violence qui ont permis de déloger nombre d'apprenants en plein cours. Et ce, à 3 jours du départ officiel pour les congés de Noël. Les cours dans les établissements secondaires privés et publics à Agboville, ont été interrompus ce mardi 15 décembre par des élèves.

Le phénomène des congés anticipés est devenu un véritable problème qui mine l'école ivoirienne. On se rappelle que les mardi 8 et vendredi 11 décembre derniers, les villes de Grand-Lahou et Gohitafla ont connu de chaudes journées qui ont occasionné d'importants dégâts matériels publics et privés.

Le mardi 8 décembre, le préfet de région Sihindou Coulibaly, accompagné de la directrice régionale de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle d'Agboville, ainsi que des officiers de la police et de la gendarmerie, ont sillonné plusieurs établissements secondaires de la ville, en vue de sensibiliser les élèves sur le respect des dates des congés. Hélàs!

Tizié T.

Correspondance particulière