"Les frais COGES et les écoles privées font du mal aux enfants" (Assalé)

Tiemoko Assalé Antoine semble plus que jamais déterminé à en finir avec les frais Coges dans les établissements scolaires en Côte d’Ivoire, « un mal broyeur des pauvres », estime le journaliste, Maire de la commune de Tiassalé.

COGES: Combien de génies le système a broyés

"Il n'a pas 7500 pour payer la cotisation COGES et les frais annexes de son fils qui est au CM2. L'enfant est renvoyé à plusieurs reprises au cours de l'année. Après s'être endetté dans le village auprès du boutiquier, il parvient à payer les 7500 f.

À la fin de l'année, l'enfant est admis à l'entrée en 6e. De son petit campement, il est affecté dans une école secondaire privée. Et là, on demande à celui qui n'a pas 7500 f, de payer, seulement pour l'inscription, la somme de 45000 f, avant que son enfant ne puisse avoir accès à la classe. Résultat, il retourne avec l'enfant au campement et c'est fini.

Et la République perd ainsi, peut-être, un génie. Combien de parents d'élèves, broyés par le système, ont été contraints de retirer leurs enfants de l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans ?

"Le temps est venu de faire l'audit des affectations des enfants dans les écoles privées"

Après les frais COGES, le prochain combat, c'est celui des écoles privées qui poussent comme des champignons et dans lesquelles les enfants de la République, affectés par l'Etat, sont malmenés et jetés dehors par les frais d'inscription insupportables pour leurs parents.

Le temps est venu de faire l'audit des affectations des enfants dans les écoles privées. Combien les fondateurs d'écoles sont contraints de payer à des fonctionnaires pour avoir des élèves affectés ? Le président de la République veut consacrer ce mandat à lutter contre la corruption ? Nous allons l'aider à comprendre le mal qu'on fait aux enfants de ce pays".

Assalé Antoine Tiemoko