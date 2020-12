FIF: Après avoir lâché Drogba, Eugène Diomandé revient à la charge

Le président du Séwé Sports de San Pedro, Eugène Diomandé, s'est expliqué sur son retrait du staff de l'ancien buteur ivoirien, Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF ).

Eugène Diomandé: ''Je confirme que je me suis retiré du staff de Didier Drogba ”

Eugène Diomandé a annoncé son départ du staff de campagne de Didier Drogba, dans lequel il occupait le poste de coordonnateur de campagne dans le cadre de l'élection du prochain président de la FIF.

''Les affinités électives ne sont pas forcément destinales et des fois il y a loin de la coupe aux lèvres... Je vous informe de mon retrait du Comité de la candidature de notre héros sportif Didier Drogba, pour des raisons de convenances personnelles. Bonne chance à Didier et bon vent à la team DD11'', a posté Eugène Diomandé, jeudi dernier, sur sa page Facebook.

Une décision qui intervient au moment où tous les regards sont tournés vers la FIFA qui, depuis plusieurs mois maintenant, a suspendu le processus électoral. Après sa décision de retrait, Eugène DIOMANDÉ a tenu à apporter des précisions sur les nombreuses spéculations qui s'en sont suivies.

''Je tiens tout simplement à dire que j'agis toujours par conviction idéaliste. Donc si j'ai fait malgré toutes les pressions et des intérêts personnels contraires, une déclaration médiatisée pour soutenir la candidature de Didier Drogba par conviction, c'est tout autant par conviction profonde que je donne l'information de mon retrait en utilisant beaucoup de sobriété dans le choix du mode de communication, ainsi que des Termes. Tout ceci par respect pour l'icône et le modèle que demeure Didier Drogba, mais aussi par respect et affection pour tous ceux qui m'ont encouragé et soutenu'', a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

Puis d'ajouter: ''Je confirme donc que je me suis retiré pour des raisons de convenances personnelles. Je n'ai parlé avec aucun journaliste pour lui donner des raisons supposées réelles, et je ne me reconnais dans aucun propos médisant ou visant à dénigrer Didier. Les supputations et autres chimères n'engagent que leurs auteurs. Je pense avoir démontré aux ivoiriens que j'ai suffisamment de courage pour dire moi-même et endosser ce que je pense'', a-t-il ajouté.