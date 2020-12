Lâché par Eugène Diomandé, Didier Drogba chez Jacques Anouma

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, vient d’accorder son soutien à Jacques Anouma, candidat à l’élection du prochain président de la CAF (Confédération africaine de football).

Didier Drogba à Jacques Anouma: ‘’Vous avez notre soutien’’

Candidat à la succession du malgache Ahmad Ahmad au poste de président de la Confédération africaine de football, l’ancien président de la FIF (Fédération ivoirienne de football), Jacques Anouma, continue de recevoir le soutien des anciens internationaux ivoiriens. Après Yaya Touré, Copa Barry a publiquement apporter son soutien au candidat ivoirien. Et il a profité du jour marquant l’anniversaire de l’ancien président de la FIF, pour le faire savoir.

”Ce 11 décembre marque l’anniversaire du Président Jacques Anouma. Il a été l’orchestre de la génération dorée. Il a beaucoup apporté au foot Ivoirien et c’est un fin connaisseur du football africain. Aujourd’hui où la CAF traverse des tourmentes, il est important d’avoir des personnes professionnelles à la tête de l’institution. J’apporte donc tout mon soutien au Président Jacques Anouma pour sa candidature pour les élections de la CAF en mars prochain. C’est avant tout la Côte d’Ivoire qui gagne !”, a-t-il posté sur sa page Facebook.

Vu la proximité entre Copa Barry et Didier Drogba, de nombreux observateurs avaient déjà prédit le choix de l’ancien buteur de Chelsea, mais c'est surtout ce vendredi 18 décembre que cela s’est confirmé lors d’une rencontre qui a eu lieu au Quartier général (QG) de campagne d'Anouma. Une rencontre qui intervient après que Didier Drogba, lui-même candidat à la présidence de la FIF, a été lâché par son coordonnateur de campagne, Eugène Diomandé.

«Mon équipe et moi ne saurions rester en marge de cet élan de solidarité dynamique et multiforme à votre candidature. Nous sommes à vos côtés. Vous avez notre soutien”, a confié Didier Drogba. Cette annonce a réjoui le candidat Anouma: ‘’je suis heureux d’être ici cet après-midi. Nous nous sommes parlé en toute franchise et avec sincérité. Je remercie Didier pour son engagement à soutenir ma candidature‘’, s'est-il félicité.